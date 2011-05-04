به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهرابی - مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: درحال حاضر بخش عمده ای از خدمات شامل اطلاع از نوع و تعداد و فرآیند صدور پروانه و درخواست پروانه، نحوه نظارت، بازرسی و فرایندهای مالی از طریق سایت رگولاتوری و به شکل الکترونیکی انجام می شود.

وی افزود: با راه اندازی مرکز مانیتورینگ و نظارت آنلاین در بخش اپراتورها نیز، نظارت به شکل الکترونیکی انجام شده و تمام گزارش های فنی، تخصصی و مهندسی اپراتورهای کشور از این طریق دریافت می شود.

مهرابی ارائه تمامی خدمات به صورت 100 درصد الکترونیکی را در بخش های نظارت و صدور پروانه مستلزم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباط با شبکه بانکی کشور دانست و گفت: زمینه تحقق این موضوع در قانون پنجم توسعه پیش بینی شده است.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات افزود: تا پایان سال 90 با شکل گیری "e-Regulatory " بالغ بر 45 درصد از خدمات رگولاتوری به شکل الکترونیکی انجام خواهد شد.