مراکز اختلال یادگیری کرمان افزایش می یابد

رضوان ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به صحبت های رهبر انقلاب درباره توسعه خدمات آموزشی مراکز اختلال یادگیری استان کرمان نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد :با توجه به اهمیت آموزش ابتدایی بر دیگر دوران زندگی انسان و با توجه به فرمایشات رهبری نسبت به توسعه خدمات آموزشی به مراکز ابتدایی مصمم هستیم.

وی از تدوین سند راهبردی معاونت ابتدایی براساس منویات مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: برای توسعه مراکز اختلال در یادگری و حل مشکلات بازماندگان از تحصیل بایستی به ازای هر پنج هزار دانش آموز یک مرکز اختلال در یادگیری در استان فعال باشد.

ابراهیمی نژاد با توجه به اینکه در روز های پنجشنبه مدارس ابتدایی تعطیل هستند باید نسبت به پر کردن خلاءهای یادگیری در دیگر روز های هفته اقدام کرد.

وی یادآورشد: می توان با هوشمند سازی و تجهیز کتابخانه های مدارس ابتدایی نسبت به توسعه فرایند های یادگیری در این مقطع مهم از تحصیل کمک بزرگی به گسترش سواد آموزی کرد.

وی افزود: باید با ریشه کن کردن بی سوادی و جذب کودکان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل در راستای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب گام برداریم.



