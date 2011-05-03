  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

مراکز اختلال یادگیری کرمان افزایش می یابد

مراکز اختلال یادگیری کرمان افزایش می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون ابتدایی آموزش و پرورش کرمان گفت: تعداد مراکز اختلال در یادگیری استان کرمان بزودی افزایش خواهد یافت.

رضوان ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به صحبت های رهبر انقلاب درباره توسعه خدمات آموزشی مراکز اختلال یادگیری استان کرمان نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد :با توجه به اهمیت آموزش ابتدایی بر دیگر دوران زندگی انسان  و با توجه به فرمایشات رهبری نسبت به توسعه خدمات آموزشی به مراکز ابتدایی مصمم هستیم.

وی از تدوین سند راهبردی معاونت ابتدایی براساس منویات مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: برای توسعه مراکز اختلال در یادگری و حل مشکلات بازماندگان از تحصیل بایستی به ازای هر پنج هزار دانش آموز یک مرکز اختلال در یادگیری در استان فعال باشد.

ابراهیمی نژاد با توجه به اینکه در روز های پنجشنبه مدارس ابتدایی تعطیل هستند باید نسبت به پر کردن خلاءهای یادگیری در دیگر روز های هفته اقدام کرد.

وی یادآورشد: می توان با هوشمند سازی و تجهیز کتابخانه های  مدارس ابتدایی نسبت به توسعه فرایند های یادگیری در این مقطع مهم از تحصیل کمک بزرگی به گسترش  سواد آموزی کرد.

وی افزود: باید با ریشه کن کردن بی سوادی و جذب کودکان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل در راستای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب گام برداریم.


 

کد مطلب 1304279

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها