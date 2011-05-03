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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

میزان دارایی های سه دیکتاتور عرب در سوئیس اعلام شد

میزان دارایی های سه دیکتاتور عرب در سوئیس اعلام شد

سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس میزان دارایی های حسنی مبارک، زین العابدین بن علی و معمر قذافی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "لارس نوشل" گفت : میزان دارایی های "حسنی مبارک" 474 میلیون دلار، "زین العابدین بن علی" 69 میلیون دلار و"معمر قذافی" 415 میلیون دلار است.

سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس تصریح کرد: مقامات تونسی و مصری تماسهایی با مقامات قضایی سوئیس درباره دارایی های بلوکه شده و برگرداندن آن انجام داده اند، اما شورای ملی موقت لیبی تماسی نداشته است.

خبر دیگر اینکه "علی العیساوی" مسئول امور بین الملل شورای ملی موقت لیبی دیروز با وزیر امور خارجه سوئیس در تونس دیدار کرد. محتوای مذاکرات هنوز مشخص نشده است.

شایان ذکر است انقلابیون لیبی از کشورهای که دارایی هایی رژیم لیبی را بلوکه کرده اند، خواسته بودند که این اموال برای کمکهای انسانی به انقلابیون اختصاص داده شود.

کد مطلب 1304280

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