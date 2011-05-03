تست بیماری مشمشه در باشگاههای اسب دوانی کرمان انجام شد

اکبر دژآهنج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی سال 89 انجام عملیات تست مالتیناسیون بر روی 392 اسب در سطح باشگاه های سوارکاری شهرستان کرمان صورت گرفته است.

وی گفت: بیماری مشمشه یک بیماری باکتریایی خطرناک بوده و جزء بیماری های مشترک بین دام و انسان است.

دژآهنج افزود: همگی تک سمیان اعم از اسب، الاغ و قاطر به عنوان منبع این بیماری بوده و در صورت آلودگی می تواند سبب آلودگی انسان شوند.

این مسئول گفت: بخش مبارزه شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان آمادگی انجام تست مذکور را برای تمام اسبهای سطح شهرستان دارد.

مدیر دامپزشکی شهرستان کرمان اظهار داشت: تمامی صاحبان اسب که تمایل به انجام این تست را برای دام خود دارند درخواست خود را به شبکه دامپزشکی این شهرستان تحویل کنند تا در اسرع وقت و براساس اولویت به انجام تست تشخیصی بیماری مشمشه توسط بخش مبارزه این شبکه اقدام شود.

وی از واکسیناسیون بیش هزار و 348 قلاده سگ توسط بخش مبارزه شبکه دامپزشکی کرمان طی سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از نود درصد موارد بروز بیماری هاری بر اثر گزش هار رخ می دهد.

دژآهنج بر لزوم افزایش سطح آگاهی جامعه تاکید کرد و گفت: واکسیناسیون سگهای نگهبان خانگی و همچنین معدوم سازی سگهای ولگرد و مشکوک به بیماری هاری با همکاری دستگاههای ذی ربط امری ضروری است.



