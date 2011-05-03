بیش از 100 هزار بازرسی بهداشتی از مراکز دامی کرمان صورت گرفت

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طی سال گذشته بیش از 100 هزار مورد بازدید و بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه و نگهداری فرآورده های خام دامی صورت گرفته و همچنین در بازدید های به عمل آمده از دامداری ها و مرغداری های استان تعداد 918 مورد نمونه به آزمایشگاه ارسال و به روی آنها آزمایشات مورد نیاز انجام شد.

این مسئول اظهار داشت: تعداد 74 هزار و 330 مورد آزمایش تشخیصی در آزمایشگاه مرجع و منطقه ای اداره کل دامپزشکی استان کرمان انجام شده است.

زید آبادی با تاکید بر لزوم انجام آزمایشات تکمیلی جهت تشخیص بیمای های دام و طیور و آبزیان گفت: انجام این آزمایشات جهت اطمینان از غیر قابل مصرف بودن فرآوردهای ضبط شده بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: این آزمایشلنت با هزینه یک میلیارد و 150 میلیون ریال و با سرانه انجام هر آزمایش 11 هزار ریال صورت گرفته است.

زید آبادی گفت برخی از آزمایشات جهت تشخیص بیماری های دامی بروسلوز، شاربن، تب کنگو، مسمومیت های غذایی، بیماریهای دامی و انواع بیماریهای طیور، آبزیان و زنبور عسل صورت گرفته است.

وی افزود: در سال گذشته از 221 زنبورستان و 11 هزار و 606 کلنی زنبور عسل بازدید شده است.

این مسئول گفت: با 100 نمونه اخذ شده از این زنبورستان بسیاری از بیماری های زنبور عسل شناسایی و از شیوع آن جلوگیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: دامپزشکی نقش موثری در تامین سلامت غذایی و ارتفاء بهداشت عمومی دارد و همه مصرف کنندگان عسل و محصولات دامی جهت خرید به مراکز معتبر مراجعه کنند.



