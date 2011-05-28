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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

همسویی بان کی مون با اشغالگران قدس / به غزه کمک ارسال نکنید!

همسویی بان کی مون با اشغالگران قدس / به غزه کمک ارسال نکنید!

دبیرکل سازمان ملل متحد در اقدامی عجیب که نشان دهنده همسویی با رژیم صهیونیستی است، از ترتیب دهندگان کاروان کمک رسانی برای مردم غزه خواست از این کار خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با گذشت یک سال از حمله صهیونیستها به کاروان کمک رسانی غزه "بان کی مون" خواستار توقف اعزام کاروان مشابه دیگری به این منطقه شد.

با وجود تهدیدهای رژیم صهیونیستی، گروههای فعال حقوق بشر با جمع آوری کمکهای مردمی از سراسر جهان و به منظور شکستن محاصره غزه اقدام به راه اندازی کاروان کمک رسانی دیگری به سوی این منطقه کرده اند.
 
این در حالی است که تحقیقات سازمان ملل متحد درباره حمله وحشیانه صهیونیستها به کاروان بی دفاع آزادی در سال گذشته همچنان بی نتیجه مانده است.
 
بان همچنین از رژیم صهیونیستی خواست در رویارویی با کاروان مذکور با مسئولیت پذیری بیشتری عمل کرده و از دست زدن به خشونت خودداری کند.
 
هفته گذشته یک موسسه مردم نهاد ترکیه از حرکت 15 فروند کشتی حامل کمکهای بشردوستانه به سوی نوار غزه خبر داد که در آن 22 سازمان غیر دولتی و 1500 فعال از اقصی نقاط جهان حضور دارند.
کد مطلب 1304313

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