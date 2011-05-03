به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: طی سالهای 88 و 89 طرح گازرسانی به 31 مورد از صنایع عمده استان توسط شرکت گازاستان انجام شده است.

وی همچنین تعداد جایگاههای CNG گازدار شده در این مدت زمان را 21 مورد عنوان کرد و یادآور شد: صنایع یاد شده در مجموع در طول سال حدود 300 میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند که این حجم گاز مصرفی جایگزین 332 میلیون لیتر گازوئیل شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: سوخت گاز طبیعی علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی به صرفه تر است باعث بالا رفتن بازدهی کاری این صنایع نیز خواهد شد.

گودرزی ادامه داد: همچنین آلودگی ناشی از مصرف گاز طبیعی نیز نسبت به گازوئیل بسیار اندک است که این موضوع موجب حفظ محیط زیست می شود.

وی چند واحد پتروشیمی، مرکز انتقال نفت و کارخانه های آسفالت را از جمله صنایع گازدار شده در سالهای گذشته عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر گازرسانی به چهار شهرک صنعتی در شهرستان کوهدشت، روستاهای پل هرو خرم آباد، علی میرزائی نورآباد و مرزیان ازنا در دست اقدام است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه پس از هدفمندی یارانه ها درخواست صنایع استان برای گاز افزایش یافته است، از آمادگی شرکت گاز استان برای تامین گاز صنایع استان و اجرای پروژه های گازرسانی به محض ابلاغ بودجه خبر داد.