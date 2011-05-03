علت تاخیر پروازهای حج عمره در روزهای گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای این سیاست کلیه پروازهای ورودی و خروجی از سایر نقاط به مقصد جده از این پایانه انجام خواهد شد که این موضوع ترافیک سنگینی را متوجه کلیه پروازها خواهد کرد.

به گفته مسئولان فرودگاه جده هدف از اجرای این امر متمرکز کردن کلیه پروازها از جمله پروازهای حج عمره به مقصد این کشور است.

ظرفیت محدود این پایانه و کافی نبودن امکانات فرودگاهی، ایستایی هواپیما و تاخیر کلیه پروازها از جمله پروازهای حج عمره را در پی دارد به طوری که از زمان اجرای این سیاست تاکنون تعدادی از پروازهای خروجی این فرودگاه به مقصد ایران با ایستایی و تاخیر بیش از 10 ساعت انجام شده است. از سوی دیگر انجام پروازها با تاخیر، تاخیرات عکس العملی سایر پروازها را نیز به دنبال دارد.

در همین راستا توصیه می شود روسای کاروان ها قبل از حرکت به سمت فرودگاه جده، آخرین وضعیت پرواز را از ستاد مکه مکرمه دریافت کنند. همچنین زائران تهران و سایر ایستگاهها اطلاعات پروازهای حج را از اطلاعات فرودگاه شهر خود دریافت کنند.

قبل از اجرای این تصمیم پروازهای برنامه ای که زائران عمره نیز داشتند و پروازهای عمره از پایانه های مستقل انجام می شد.