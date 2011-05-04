به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان فردا پنجشنبه در "گیونگجو"ی کره جنوبی دنبال می شود و رضا نادریان و یوسف کرمی دو عضو تیم ملی ایران به ترتیب در اوزان سوم و پنجم به مصاف رقبای خود می روند.

در وزن 63- کیلوگرم مردان 80 تکواندوکار حضور دارند که در چهار جدول به رقابت خواهند پرداخت. رضا نادریان نایب قهرمان دوره قبل که نزدیک به دو سال نفر اول رنکینگ جهانی است دور اول را استراحت دارد. وی سپس با برنده دیدار سودان و سنگاپور پیکار می کند. نادریان دور سوم باید با یکی از تکواندئوکاران السالوادور، آمریکا، اتریش، مولداوی ویا سوئد مبارزه کند.

وی در صورتیکه خود را به مرحله یک چهارم برساند به احتمال فراوان برای رسیدن به نیمه نهایی باید با " لی دائه وون" تکواندوکار 19 ساله میزبان که مدال طلای بازیهای آسیایی 2010 را در کارنامه دارد، پیکار کند.

اما در وزن هفتم سرگروه تیم ملی ایران که سه مدال جهانی در کارنامه خود دارد برای کسب چهارمین مدال خود به دیدار حریفان می رود. در وزن 87- کیلوگرم مردان 58 شرکت کننده حضور دارند. یوسف کرمی دور اول استراحت دارد و سپس به مصاف برنده کنیا و جامائیکا پیکار کند.

یکی از تکواندوکاران لتونی، مصر، چین یا نیجریه با نماینده ایران در مرحله سوم پیکار می کند. کرمی در مرحله یک چهارم "ایوان نیکتین" قهرمان اروپا از روسیه را پیش رو خواهد داشت. همانند دو سال قبل " بحری تانری کلو" قهرمان جهان از ترکیه در مرحله نیمه نهایی با کرمی پیکار خواهد کرد.

تیم ملی ایران تاکنون توسط فرزاد عبداللهی یک مدال طلا کسب کرده است. محمد باقری معتمد در وزن چهارم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده و امروز می تواند برای دومین دوره متوالی قهرمان شود. یاسین اکبر نتاج ، سوسن حاجی پور ، پریسا فرشیدی ، راحله آسمانی و سمانه شش پری نیز از گردونه مسابقات حذف شده اند.

بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور 149 کشور 11 اردیبهشت ماه در گیونگجوی کره جنوبی آغاز و جمعه 16 اردیبهشت به پایان می رسد.