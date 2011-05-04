نشست علمی "عکاسی و صنعت توریسم" در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در این سخنرانی که توسط گروه مدیریت جهانگردی و با همکاری اداره پژوهش دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار شد مدیرگروه رشته مدیریت جهانگردی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سخنانی به نقش مهم تصویر در زندگی انسان اشاره کرد و گفت: تصویر و زبان برای درک مفاهیم تصاویر ذهنی ایجاد می کنند.

سید سیامک موسوی با بیان اینکه قدیمی ترین مطلب ضبط شده به وسیله انسان به صورت تصویر است، بیان داشت: تصویر در امر آموزش نقش بسیار مهمی دارد و به ایجاد شرایط لازم برای پیشرفت علوم، ابدی سازی پدیده ها، وقایع و محیط کمک و امکان آشنایی با سرزمین های ناشناخته را فراهم می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: صنعت توریسم مجموعه گروهی از فعالیت های اقتصادی است که در مجموع بزرگترین صنعت جهانی را تشکیل می دهند.

مدیرگروه رشته مدیریت جهانگردی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ادامه داد: یکی از عناصر عمده مجموعه وسیع صنعت جهانگردی، بازاریابی و تبلیغات است که از عمده ترین عوامل جلب گردشگر محسوب می شود.

بنابراین گزارش در ادامه این نشست علمی دانشجویان با تصویر و اهمیت آن، تاریخچه عکاسی، گردشگری و انواع آن و نقش هنر عکاسی در توسعه توریسم آشنا شدند.

همچنین علاوه بر این نشست علمی سخنرانی علمی دیگری با عنوان "جغرافیا نقشه خوانی توریسم" با همکاری اداره پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد خرم آباد در سالن آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.

در این مراسم دکتر بهروز پروانه معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و عضو هیئت علمی دانشگاه به ارتباط جغرافیا و گردشگری و به خصوص اکوتوریسم پرداخت و دانشجویان را با اهمیت نقشه و نقشه خوانی در صنعت توریسم و سفر، شیوه های مختلف تولید نقشه،چگونگی درج عوارض طبیعی بر روی نقشه و همچنین نقش آن در گسترش صنعت توریسم آشنا کرد.