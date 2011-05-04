به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عبدالله حاتم زاده عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت یادعلامه شهید مطهری و تجلیل از مقام شامخ معلم، نقش شهید مطهری در گسترش فرهنگ اسلامی و تربیت دینی جامعه و تلاش برای احیای اندیشه اسلامی را انکار ناپذیر دانست.



وی همچنین خاطر نشان کرد: شهید مطهری با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی و توضیح حقایق فلسفی به زبان مردم کوشا بوده و آثار گرانقدری از خود به جا گذاشته است.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: تعلیم و تعلم، نعمتی است که خداوند در اختیار پیامبران و اولیای صالح خود قرار داده است، استاد شهید مطهری یکی از افراد پاک باخته ای بود که توانست پله های کمال در این راه را طی کند.

وی در ادامه به نقل از بیانات امام خمینی (ره) در وصف علامه مطهری خاطرنشان کرد: شهید مطهری از جمله کسانی است که تمام آثارش قابل استفاده و برای بشریت تاثیرگذاراست.

حاتم زاده همچنین با اشاره به عملکرد این دانشگاه در سالی که گذشت، ارتقای رتبه پژوهشی با افزایش اعتبار طرح گرنت، افزایش پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، اجرای طرح بزرگ فرهنگی و زیباسازی و مفرح کردن فضای دانشگاه را از جمله اقدامات سال جاری دانست.

وی در ادامه از تمامی اساتید خواست با نظرات و پیشنهادات خود در راستای توسعه و ارتقای دانشگاه گیلان بیش از پیش همکاریهای لازم را داشته باشند.

در پایان این مراسم از مسعود وهابی مقدم، محمد مهدی رئیس سمیعی، محمد رضا صالحی محبوب، حمید فتوحی، سید علی الهی نیا اساتید بازنشسته سال 89 دانشگاه گیلان تقدیر به عمل آمد.