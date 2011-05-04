همجواری کتابخانه ها با فضاهای علمی، آموزشی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد دبیر سیاقی عصر سه شنبه در بازدید از کتابخانه یادگار امام شهرمحمدیه اظهارداشت: وجود کتابخانه در کنار فضاهایی نظیر موزه ها، آثار تاریخی، مراکز آموزشی به ارتقاء سطح علمی فرهنگی جامعه کمک می کند.

وی افزود: بسیاری از افراد هنگام بازدید از موزه ها و آثارتاریخی مشتاق کسب اطلاعات بیشتر درباره گذشته و شرح حال آن آثار و ابنیه هستند ولی به دلیل نبود منابع معتبر در دسترس، پس از مدتی انگیزه خود را برای این اقدام از دست می دهند.

دبیر سیاقی تاکید کرد: اگر امکانات و شرایط لازم در این مراکز فراهم شود چه بسا موجب ایجاد انگیزه افراد برای مطالعه و یا ادامه تحصیل در آن رشته و افزایش تحقیق و پژوهش در زمینه های مورد نظر شود.

این نویسنده و شاعر برجسته در ادامه گفت: مراکز علمی و آموزشی نیز در صورتی که کتابخانه ای مجهز و تخصصی در نزدیکی خود داشته باشند به طور قطع بازدهی بیشتری خواهند داشت.

وی یادآور شد: توسعه روزافزون رسانه های جمعی و حتی راه اندازی کتابخانه های الکترونیک نمی توانند جایگزین لذت مطالعه یک کتاب در محیطی آرام و مناسب شوند.

دبیر سیاقی تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ مطالعه مفید باید از سنین کودکی آغاز شده تا در جوانی به نتیجه مطلوب خود برسد که به طور قطع برنامه ریزی مدون و تبدیل کتابخانه ها به فضایی دلپذیر و جذاب برای کودکان و نوجوانان از عوامل اساسی برای رسیدن به این مهم هستند.

این استاد با اشاره به تجربه موفقیت آمیز کتابخانه یادگار امام شهر محمدیه در زمینه همجواری با موزه اضافه کرد: این فضا می تواند الگویی برای سایر استان ها نیز باشد لذا مسئولان مربوط ضمن بازدید از این مکان، می تواند در راستای احداث کتابخانه هایی با این کیفیت برنامه ریزی کنند.

وی در پایان یادآور شد: چنانچه کودکان از ابتدا تحت تعلیم و تربیت دقیق قرار گیرند به فردی موثر و مفید برای کشور خود تبدیل می شوند که بی تردید توسعه کتاب و کتابخوانی و افزایش مطالعه مفید در این زمینه تاثیر گذار است.

مسئول کتابخانه یادگار امام شهر محمدیه نیز در این دیدار ضمن تقدیر از حضور استاد دبیرسیاقی، استقبال نوجوانان و جوانان را از کتابخانه و موزه چشمگیر ذکر کرد و از همکاری خوب اداره محیط زیست محمدیه با کتابخانه قدردانی کرد.

سید محمد دبیرسیاقی، نویسنده، شاعر و استاد ادبیات فارسی از چهره های ماندگار و از مفاخر ادبی کشور و استان قزوین است.

وی صاحب تالیفات بسیاری در عرصه ادبیات و تاریخ بوده و درتصحیح لغتنامه دهخدا باعلامه دهخدا همکاری داشته است.

کتابخانه شهر محمدیه نیز به پاس گرامیداشت و تقدیر از زحمات این استاد برجسته به نام دبیر سیاقی نامگذاری شده است.

دکتر سید محمد دبیرسیاقی نویسنده و شاعر برجسته کشورمان در بازدید از کتابخانه یادگار امام شهر محمدیه 15 جلد کتاب از آثار خود را به این کتابخانه اهدا کرد.

دبیر سیاقی در سال 1299 هجری شمسی در قزوین به دنیا آمد.

وی از ارکان چهارگانهٔ بنیاد لغت‌ نامهٔ دهخدا و مصحح بسیاری از متن‌های کهن فارسی ‌است.

دبیرسیاقی تاکنون حدود٨٠ متن ادبی و تاریخی را تصحیح، تألیف و منتشر کرده که از آن جمله دیوان منوچهری، نزهت القلوب، فرهنگ سروری و سلطان جلال الدین خوارزم شاه است.

شرح زیارت عاشورا، جشن نوروز و آئین های آن، سیمای استان قزوین، نزهه القلوب، اندیشه های امامیه، شرح دعای سحر، سخن گستران سیستان، رگ رگی از آب شیرین و شور، پیشاهنگ های شعر فارسی، سفرنامه ناصرخسرو، آثار باستانی آذربایجان، ماده تاریخ و مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی از جمله آثار اهدایی دکتر دبیرسیاقی به کتابخانه یادگار امام است.

دبیر سیاقی پس از گذراندن دوره‌های ابتدایی و متوسطه در قزوین و تهران و گرفتن دیپلم از دارالفنون در سال ۱۳۲۴ دکترای ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و در سال ۱۳۲۵ به عضویت انجمن ایران شناسی درآمد.

وی تدریس در دانشگاه تهران و نیز دانشگاه‌های چین و مصر را در سابقه کاری خود دارد.

دبیرسیاقی بین سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۴ در گردآوری لغت ‌نامه باعلی‌اکبر دهخدا همکاری داشت و از آن پس همکاری او با سازمان لغت‌نامه تا سال ۱۳۵۹ که کار این اثر به پایان رسید ادامه یافت.

مرحوم دهخدا از وی به عنوان یک جوان کوشا در خصوص تنظیم لغتنامه یاد کرده است.

این استاد برجسته همچنین از سال ۱۳۵۷ عضو هیئت علمی انجمن آثار و مفاخر ایران نیز بوده است.

دبیرسیاقی تا سال ۱۳۵۳ که بازنشسته ‌شد در استخدام وزارت دارایب بود و هم اکنون همچنان به تحقیق و پژوهش در زمینه ادبیات و تاریخ اشتغال دارد.