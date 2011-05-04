به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جولان ملخ در مزارع مناطق مختلف گلستان موجب شد که براساس برآورد کارشناسان حدود 80 درصد محصولات زراعی این مناطق غیر قابل برداشت هستند.

عدم بارش باران در ماه های آخر سال گذشته و در نیمه اول فروردین ماه امسال و خشکی شدید مراتع سبب خروج پوره ملخ‌ها و دسته‌بندی آنان به حالت مهاجرت زودهنگام در مقایسه با سالهای قبل شده است.

مناطق نوارمرزی گنبدکاووس از جمله مکانهایی است که همه ساله مورد هجوم ملخ مراکشی قرار می‌گیرد و طی سالهای گذشته برای نابودی آن تلاش‌هایی صورت گرفته است.

مراتع زیستگاه اصلی ملخ‌ها هستند که به دلیل خشکسالی و تخریب مراتع یا تبدیل آن به مزارع و نبود علف برای تغذیه، ملخ‌ها باعث تخریب درختان، محصولات کشاورزی و زراعی می‌شوند.

میزان بارندگی در شمال گنبدکاووس تا ‪ ۱۳‬ فروردین سال گذشته ‪ ۶۴‬ میلیمتر بوده است این در حالی است این میزان بارش تا ‪ ۱۳‬فرورودین امسال ‪۹۸‬ درصد کاهش داشته است.

شناسایی 100 گونه ملخ در گلستان

در استان گلستان تاکنون حدود ‪ ۱۰۰‬گونه ملخ شناسایی شده است که از این تعداد بین ‪ ۴۵‬تا‪ ۵۰‬گونه از ملخ‌ها در نوار مرزی شمال گنبدکاووس زندگی می‌کنند.

این درحالیست که مبازره با این مهمان ناخوانده از چندی قبل در مزارع استان صورت گرفت و مبارزه شیمیایی با ملخ ادامه دارد.

کارشناس مسئول پایگاه مبارزه با ملخ مراکشی در استان گلستان افزود: مبارزه با ملخ همه سال در استان صورت می گیرد و به تناسب هر سال، پیش بینی و کپسول یابی و تخمین جمعیت انجام می شود.

افشار شادی بیان کرد: سال گذشته تنها در مزارع شهرستان گنبد، مبارزه با ملخ مراکشی در سطحی حدود 15 هزار هکتار از مزارع صورت گرفت.

مبارزه شیمیایی با ملخ در 6 هزار هکتار از مزارع

وی اظهار داشت: از فروردین ماه اکیپی در روستای کرند منطقه فعال شد و مبارزه با ملخ مراکشی در حال انجام است و تاکنون بیش از شش هزار و 358 هکتار مبارزه شیمایی صورت گرفت.

وی یادآور شد: در حال حاضر چهار گروه کار مبارزه با ملخ مراکشی را در منطقه اجرا می کنند.



شادی عنوان کرد: در بهمن ماه پیش بینی لازم برای مبارزه با ملخ مراکشی در استان انجام شد و نیازمندیها به سازمان اطلاع رسانی شد و پیگیر مسئله بودیم.

این مسئول عنوان کرد: در فروردین ماه، اطاعیه ای از سوی فرمانداری گنبد درباره مبارزه با ملخ مراشکی صادر شد و پیگیری اجرای این طرح هستیم.

شادی افزود: امسال با خشکسالی مواجه هستیم و مراتع خشک شدند و چون غذای ملخ در مراتع کمتر یافت می شود، این حشره به سمت مزارع هجوم می آورد.

80 درصد مزارع قابل برداشت نیستند

این مسئول در جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: 80 درصد مزارع شمال گنبد قابل برداشت نیستند و در حال حاضر دام در این مزارع در حال تعلیف است.

وی اظهار داشت: اگر این شرایط برای سال زراعی سال بعد نیز ادامه یابد، شرایط سخت تر می شود، به همین دلیل اکیپ های ما در حال فعالیت هستند تا این آفت ریشه کن شود.



ملخ مراکشی نخستین بار در سال 1305در نوار مرزی استان گلستان به ویژه شمال شهرستان گنبدکاووس دیده شد که بعضی از سال‌ها به علت شرایط مناسب آب و هوایی به طور فزاینده‌ای افزایش یافت.



همه ساله در اردیبهشت ماه به دلیل آلودگی نوارمرزی شهرستان گنبدکاووس به ملخ مراکشی مبارزه با ملخ توسط کارکنان جهاد کشاورزی آغاز می‌شود که نیازمند امکانات بیشتری برای جلوگیری از هجوم ملخها به دیگر مزارع استان است.

بهترین روش مبارزه با ملخ به روش بیولوژیک است زیرا استفاده از سم، محیط زیست و خاک را آلوده می‌کند در این باره طرح هایی ارائه شده که اگر اجرایی شود آفت ملخ بصورت طبیعی و بدون سم مهار می‌شود.

شهرستان گنبدکاووس به‌عنوان دومین شهرستان بزرگ استان گلستان، 180 هزار هکتار زمین زراعی دارد که بالغ بر 22 هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی فعالیت دارند

فرماندار شهرستان گنبدکاووس گفت: مبارزه با آفت ملخ مراکشی در مزارع و مراتع شهرستان گنبدکاووس باید به صورت جدی پیگیری شود.

حیدرعلی احمدی بیان کرد: به علت شرایط آب و هوایی جمعیت ملخ‌های مراکشی در منطقه گنبدکاووس هر ساله رو به افزایش که باید پیشگیری جدی‌تری صورت بگیرد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان گنبدکاووس گفت: به منظور نابودی ملخ‌ها در سالهای گذشته اقدام به مبارزه بیولوژیک با ملخ‌ها کرده است که به همین منظور ‪ ۱۰‬حوضچه آب برای حضور پرندگان سینه سرخ که دشمنان اصلی ملخ‌ها هستند، اقدام کرده است.



احمد قاضی اضافه کرد: استفاده از این حوضچه‌ها در نوار مرزی سبب شده تا مبارزه شیمیایی در سالهای گذشته از ‪ ۱۸‬هزار هکتار به سه هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار کاهش یابد اما امسال به دلیل فقدان آب در رودخانه اترک و کمبود منابع مالی، امکان ذخیره آب در حوضچه‌ها مذکور وجود ندارد.



مدیر جهادکشاورزی شهرستان گنبدکاووس از همه مردم منطقه بویژه مسوولان شهرستان و استان برای مبارزه با این ملخ‌ها خواستار همکاری شد.



بر اساس نظر کارشناسان واحد حفظ نباتات این نهاد پیش بینی می‌شود هم اکنون بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬هزار هکتار از اراضی شمال شهرستان گنبدکاووس آلوده باشند.



ملخ مراکشی یکی از مهمترین گونه ملخ‌های زیان‌آور در ایران و بسیاری از نقاط دیگر جهان است و همه ساله مراتع، غلات و صیفی‌جات کشور مورد حمله این نوع ملخها قرار می‌گیرد.