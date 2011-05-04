به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در حاشیه مراسم تجلیل از معلمان نمونه مازندران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهرمبنی بر اینکه " چه میزان از اهداف بخش اشتغال وزارت تعاون در برنامه چهارم محقق شده است؟ " افزود: وزارت تعاون توانسته تمامی اهداف برنامه چهارم خود را در حوزه اشتغال اجرایی کند.

وی عنوان کرد: در صورت حمایت صندوق توسعه ملی و ایجاد سالانه 20 هزار تعاونی، زمینه ایجاد یک میلیون شغل در بخش تعاونی طی سال جاری در کشور وجود خواهد داشت.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه وزارت تعاون خود را مکلف به منویات مقام معظم رهبری در راستای جهاد اقتصادی کرده است، تصریح کرد: این وزارتخانه قصد دارد با تقویت و حمایت از کارجویان در جهت ایجاد تولید پایدار در جامعه گام بردارد.

عباسی با بیان اینکه وزارت تعاون با تقویت روحیه جهادی در تعاونیها، قصد دارد با ایجاد اشتغال مولد و کارآفرین زمینه ایجاد حداقل یک میلیون شغل را طی سال جاری در کشور فراهم آورد.

وی با اعلام اینکه دانشکده تعاون امسال در کشور ایجاد خواهد شد افزود: فعال سازی تعاونیهای راکد و مشکل دار هدف عمده دیگر وزارت تعاون در سال جهاد اقتصادی است.

وزیر تعاون در ادامه با اشاره به اینکه نظارت بر کارکرد تعاونیها در سال جدید بیشتر خواهد شد گفت: وزارت تعاون سالانه بین 19 تا 20 هزار تعاونی جدید تاسیس می کند که این تعاونیها توانایی ایجاد 200 هزار شغل را در فاز نخست دارند.

عباسی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید نظر شما با احتمال ادغام وزارتخانه های تعاون و کار با یکدیگر چیست؟ گفت: با کاهش مسئولیت و بار دولت در قالب ادغام موافق هستم.

وی افزود: اما در مورد ادغام وزارتخانه های تعاون و کار برای نخستین بار این موضوع را شنیده و هنوز در هیچ از کارگروههای تخصصی مجلس و دولت طرح نشده است.

وزیر تعاون گفت: این وزارتخانه از نهادهای مهم در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بوده بنابراین تجمیع این وزارتخانه به صلاح نیست.

عباسی در بخش دیگری از این گفتگو ضمن عرض تبریک روز معلم به معلم کلاس اول ابتدایی خود به نام آقای حسینی اظهار داشت: این معلم بزرگ که از سلاله سادات است را به خاطر دارم و آرزوی صحت و سلامتی برای وی و همه معلمان ایران اسلامی از خداوند متعال مسئلت دارم.

وزیر تعاون همچنین از بررسی اصلاح قانون تعاون به زودی در کارگروه های تخصصی دولت خبر داد و گفت: با بررسی بندهای این قانون و طرح آن در دولت برای تصویب نهایی رهسپار مجلس می شود.

عباسی افزود: سازمان بورس موظف است در راستای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 زمینه حضور تعاونیها را به بورس فراهم کند اما همچنان تفکر غیرحضور تعاونیها در بورس وجود دارد.

وی با بیان اینکه تعاونیها اکنون می تواند در فرابورس شرکت کنند افزود: با تقویت تعاونیهای اعتبار به بورس، زمینه های شکوفایی را در این عرصه ایجاد خواهیم کرد.

وزیر تعاون همچنین از ساماندهی تعاونیها در این وزارتخانه خبر داد و گفت: هم اکنون هزار و 100 تعاونی دارای مجوز در کشور فعال و پنج تعاونی اعتباری مشکل دار در قالب پنج موسسه مالی اعتباری تجمیع و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند.



