73 درصد کارجویان مهارت حضور در بازار کار را ندارند !

مسلم خانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه همه برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت کار و امور اجتماعی در راستای محقق شدن زمینه های ایجاد فرصت های شغلی در سال جاری و سال های آینده است، گفت: در تدوین برنامه های جدید اشتغال همواره این سئوال مطرح است که چگونه می توان 2.5 میلیون فرصت شغلی را در سال جاری و سال های آینده ایجاد کرد.

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار اظهار داشت: باید گفت که اشتغال برون داد تولید و فعالیتهایی است که در اقتصاد صورت می گیرد.

خانی با اشاره به این موضوع که هم اکنون علاقه مند هستیم بخش صنعت که تقریبا با 40 درصد ظرفیت اسمی فعالیت دارد با گرفتن سرمایه در گردش، روان سازی قوانین و به ویژه حل معضل واردات که بحث جدی است بتوانیم به تعهد اشتغالی که دولت در سال جاری اعلام کرده است، دست پیدا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: البته ایجاد اشتغال 2.5 میلیون نفری هدفگذاری بسیار بزرگی به نظر می رسد اما غیر ممکن نیست. لازمه ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی در سال 90 و همچنین سالهای بعد از آن چند الزام دارد که یکی از آنها توانمندسازی نیروی انسانی جویای کار است.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون نمونه گیری هایی که انجام شده، نشان می دهد که بیش از 73 درصد کسانی که جویای کار هستند مهارت کافی برای حضور در بازار کار را ندارند.

به گفته خانی، کسب مهارت فقط مهارت فنی و حرفه ای نیست بلکه توانمندی حضور در بازارهای داخلی و خارجی کار است؛ بنابراین اولین الزامی که وزارت کار خود را مکلف به تقویت آن کرده است تقویت مهارت آموزی است.

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار با بیان اینکه خوشبختانه سازمان ملی مهارت با تجمیع سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دانشکده های علمی کاربردی و هنرستانهای فنی و حرفه ای برای ایجاد نظام ملی مهارت آموزی در کشور راه اندازی می شود، گفت: یعنی کاردان حرفه ای و کارشناسان در رشته های مختلف مدرک مهارتی بگیرند.

وی افزود: در این زمینه حتی کسانی که هم اکنون تجاربی دارند نیز می توانند مدارک علمی بگیرند. ما در حال حاضر آموزشهای کارآفرینی 72 و 52 ساعته را به صورت عمومی ارائه می کنیم ولی جامعه در حال حاضر منتظر آموزش های حرفه ای موضوعی است و باید این آموزش ها به مخاطبان خاص ارائه شود.