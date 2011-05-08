مشکل اول اشتغال پول نیست/ امضا چکهای میلیاردی تجاری با انگشت!

مسلم خانی در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم توانمندسازی نیروی انسانی از طریق ارتباط بیشتر با مراکز دانشگاهی، گفت: دانشگاه ها در حال حاضر خیلی خوب خود را مقید به معرفت محوری و دانش محوری می دانند و اجباری به ارائه مهارت به دانشجویان برای خود متصور نیستند.

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، اظهار داشت: مطالعه نشان می دهد که در همه کشورهایی که توانسته اند در بازار کار موفق باشند صرفا نگاه علم محوری وجود ندارد و همزمان با این رویکرد، ماهر پروری نیز دنبال می شود.

خانی ادامه داد: هم اکنون دانشگاه های ما بیشتر از کارآفرین پرورری به کارمند پروری فکر می کنند و از این طریق دانشجو اولین گزینه ای را که دنبال می کند این است که بتواند جایی استخدام شود.

کارمند پروری دانشگاه‌ها

وی تاکید کرد: راه اندازی کسب و کار برای دانشجوی فارغ التحصیل کشور جزو گزینه های آخر است در صورتی که انتظار بر این است که امسال پیوند نظام مهارتی و دانشگاهی واقعی تر شود و فارغ التحصیلان به سمت ماهر شدن حرکت کنند.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، افزود: البته در شرایط فعلی در کنار دانشگاه ها واحدهای جوار دانشگاهی نیز راه اندازی شده است اما اینها کافی نیست و ما باید امسال ارتباط بهتری با دانشگاه ها داشته باشیم.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، بیان داشت: وزارت کار برای تمام شماری بنگاه های کوچک و زودبازده در حوزه بنگاه های کارآفرین مطالعه و آسیب شناسی انجام داده است برای اینکه مشخص شود چرا بخشی از بنگاه های کارآفرین از میدان خارج شده اند و ورشکست شدند؟

به گفته خانی، در این مطالعه چندین دلیل پیدا شد که یکی از اصلی ترین دلایل ضعف دانش مدیریتی در بنگاه ها بوده است به نحوی که در بنگاه های کوچک و زودبازده کسانی را داشته ایم که در سال 84 با 100 میلیون تومان تسهیلات شروع کردند و امروز بیش از 23 میلیارد تومان گردش مالی دارند و کسانی نیز بوده اند که با 8 میلیارد تومان تسهیلات شروع کردند ولی در حال حاضر مجموع دارایی های آنها کمتر از 1 میلیارد تومان است.

نتایج پژوهش از زودبازده‌ها

این مقام مسئول در وزارت کار، گفت: تفاوت این دو نفر در تکنیک های مدیریتی و دانش بکارگیری سرمایه بوده است ضمن اینکه ما در آسیب شناسی صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که هر چقدر بنگاه ها مجهز به دانش روز و مدیریت کارگاه باشند در استفاده از سرمایه به همان میزان موفق تر هستند.

وی افزود: طبق ماده 75 برنامه پنجم توسعه قرار است سازمانی تحت عنوان سازمان ملی بهره وری ایجاد شود و در 3 حوزه فعالیت کند. از این طریق قرار است بهره وری نیروی کار به حداقل 3.5 درصد برسد و بهره وری سرمایه نیز به 1 درصد و بهره وری کل عوامل تولید هم بیش از 2.6 درصد باشد.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، تاکید کرد: یعنی ما در پایان برنامه پنجم توسعه باید بگوئیم حدود 33.3 درصد از تولید ناخالص داخلی ناشی از بهره وری است که در برنامه چهارم توسعه قرار بود 31 درصد باشد اما مطالعات نشان می دهد که کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی طی برنامه چهارم از محل بهره وری به دست آمده است.

خانی بیان داشت: نمونه گیری و یافته های پژوهشی در زمینه بهره وری نیروی کار نیز نشان می دهد که در حالت خوشبینانه 1.8 تا 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی از این محل بوده است که تا 3.5 درصد فاصله زیادی وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت کار، تصریح کرد: اگر بتوانیم بهره وری نیروی کار را در کارگاه افزایش دهیم به همان میزان در استمرار و تداوم موجودیت آن نیز موفق بوده ایم. ما در حال حاضر برای توسعه اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی خیلی مشکل پول نداریم.

ایجاد سازمان ملی بهره‎وری

وی خاطر نشان کرد: من احساس می کنم در زمانی که زودبازده ها را دنبال می کردیم اصلی ترین و مغفول مانده ترین مشکل، بحث مهارت نیروی انسانی به ویژه در فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است.

خانی اظهار داشت: هم اکنون نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر گروه ها تقریبا 2 برابر و بیش از آن است که یکی از دلایل آن بسنده کردن به مدرک دانشگاهی است که باید گفت برای ورود به بازار کار جواب نمی دهد.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، افزود: یافته های پژوهشی نشان می دهد که فارغ التحصیلان دانشگاهی نتوانسته اند در فضای کسب و کار امروز کشور جایگاهی را برای خود پیدا کنند ضمن اینکه فضای کسب و کار نیز خیلی پذیرای فارغ التحصیلان نیست.

وی بیان داشت: ما طرحی را در وزارت کار تحت عنوان کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی اجرا کردیم که طی آن کمترین میزان پذیرش آنها در حوزه تجارت، خدمات و بازرگانی بوده است. در حوزه تجارت هنوز هم چک های میلیاردی با انگشت و با مهر امضاء می شود و این یک چالش است.