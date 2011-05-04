سید محمد پولادگر در پایان سومین روز از رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در این دوره از مسابقات چهار تکواندوکار داشتیم که عملکرد خوبی در رقابتهای جهانی داشتند. واقعیت این است که اینجا رقابتهای جهانی است و سطح فنی مسابقات به خصوص در این دوره که نزدیک به مسابقات انتخابی المپیک است خیلی بالاست.

وی ادامه داد: اکثر تیم ها تک چهرهایی در تیم خود دارند که باعث شده در کنار حضور تیم های قدرتمند دنیا سطح فنی مسابقات فراتر از انتظار باشد. بانوان ما هم خوب کار کرده و دو نفر در یک قدمی مدال به چهره های شاخص و عنوان دار نتیجه را واگذار کردند.

رئیس فدراسیون تکواندو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بخش بانوان به دنبال کسب سهمیه المپیک هستیم و ادامه روند رو به رشد بانوان می تواند در این بخش موفقیت آمیز باشد.

پولادگر با اشاره به مبارزات خوب فرزاد عبداللهی گفت: فرازد عالی کار کرد، مبارزات کم نقص و سطح بالایی را به نمایش گذاشت و با اقتدار همه رقبا را شکست داد وبا شایستگی قهرمان شد. معتمد هم روز گذشته برابر انتظار ظاهر شد و به امید خدا در ادامه همین مبارزات خوب دومین مدال طلای جهانی خود و تیم ایران در این مسابقات را کسب می کند.

وی در جواب این سئوال که چقدر به قهرمانی تیم امیدوار هستید؟ پاسخ داد: غیر از روز اول، نتایج خوبی تاکنون کسب کرده ایم. هنوز پنج نفر دیگر را در جدول داریم، معتمد می تواند طلا بگیرد و یک طلا هم که شایستگی کسب این عنوان را داریم به امید خدا که بتوانیم به آنچه استحقاش را داریم دست پیدا کنیم.

بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که با حضور تکواندوکاران 149 کشور از روز 11 اردیبهشت ماه در کره جنوبی آغاز شده جمعه به پایان می رسد.