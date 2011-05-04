به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بر اساس اعلام این اداره کل، در استانهای همجوار شمال شرق استان سمنان و غرب استان خراسان شمالی و جنوب کشور ترکمنستان، ناپداریهای شدیدی تا ظهر چهارشنبه رخ می دهد.

همچنین بر اساس این پیش بینی ها، سامانه بارشها در این مناطق بصورت رگباری و رعد و برق اتفاق می افتد و سامانه بارشها به استان گلستان نیز کشیده می شود.

هواشناسی گلستان اعلام کرد: به این ترتیب هسته های بارش در شرق استان، محدوده گلیداغ در ارتفاعات گالیکش و شمال شرق استان در محدوده ارتفاعات مراوه تپه و شمال استان در محدوده داشلی برون خواهد بود.

طبق اخطاریه هواشناسی گلستان، احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه های گرگان رود و اترک پیش بینی شد.

سازمان مدیریت بحران گلستان نیز درباره وقوع سیلاب، وزش باد شدید، آبگرفتگی خیابانها و خسارت به تاسیسات استان هشدار داد.

وضعیت هوای گلستان در روز چهارشنبه، نیمه ابری تا ابری، گاهی همراه با رگبار و رعد و برق، وزش باد و در پاره ای نقاط مه آلود گزارش شد.

همچنین برای روز پنجشنبه هفته جاری نیز، دمای هوا نیمه ابری تا ابری، گاهی اوقات بویژه در شب با افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده، وزش باد و در پاره ای نقاط مه آلود پیش بینی شده است.