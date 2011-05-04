به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بر اساس اعلام این اداره کل، در استانهای همجوار شمال شرق استان سمنان و غرب استان خراسان شمالی و جنوب کشور ترکمنستان، ناپداریهای شدیدی تا ظهر چهارشنبه رخ می دهد.
همچنین بر اساس این پیش بینی ها، سامانه بارشها در این مناطق بصورت رگباری و رعد و برق اتفاق می افتد و سامانه بارشها به استان گلستان نیز کشیده می شود.
هواشناسی گلستان اعلام کرد: به این ترتیب هسته های بارش در شرق استان، محدوده گلیداغ در ارتفاعات گالیکش و شمال شرق استان در محدوده ارتفاعات مراوه تپه و شمال استان در محدوده داشلی برون خواهد بود.
طبق اخطاریه هواشناسی گلستان، احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه های گرگان رود و اترک پیش بینی شد.
سازمان مدیریت بحران گلستان نیز درباره وقوع سیلاب، وزش باد شدید، آبگرفتگی خیابانها و خسارت به تاسیسات استان هشدار داد.
وضعیت هوای گلستان در روز چهارشنبه، نیمه ابری تا ابری، گاهی همراه با رگبار و رعد و برق، وزش باد و در پاره ای نقاط مه آلود گزارش شد.
نظر شما