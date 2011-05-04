به گزارش خبرنگار مهر، امیر شیخ حسینی سابقه حضور در تیم ملی جوانان را دارد و در این بخش هم موفق به کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا شده است. وی که جودو را نزد پدر خود آموخته سه سال قبل با هدف تمرین و مبارزه با جودوکاران اروپایی راهی هلند شد. وی یک ماه قبل به تهران بازگشت و تمرینات خود را در تیم ملی از سر گرفت.

وی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: در هلند با باشگاه "کن ام یو" که یکی از معروفترین باشگاه های هلند بود و چند قهرمان جهان و المپیک داشت تمرین می کردم. این باشگاه متعلق به خانواده " فن درگیست" بود. تعدادی از بهترین های اروپا را در اختیار دارد.

شیخ حسینی در مورد علت بازگشت به ایران گفت: من برای اقامت نرفته بودم و تنها به دنبال کسب تجربه و پیشرفت در جودو بودم. اکنون هم هدفم حضور در ترکیب ثابت تیم ملی است. می خواهم در مسابقات جهانی پاریس با تیم ملی ایران شرکت کنم و سخت تلاش می کنم تا به خواسته خود برسم. البته با کادر فنی و مسئولان فدراسیون صحبت کردم و آنها موافقت کرده اند که من در تمرینات شرکت کنم. هر زمان که صلاح بدانند در رقابتهای انتخابی شرکت می کنم.

وی در مورد مربی ایتالیایی تیم ملی گفت: نوع تمرینات او مطابق با آنچه اکنون در جودو اروپا رایج است هماهنگی دارد. این ایتالیایی برای موفقیت به زمان نیاز دارد. جودوکاران ما ضعف تکنیکی دارند. او خود قهرمان المپیک بوده و 10 سال هم سابقه مربیگری دارد و خیلی خوب این موضوع را درک کرده و تمریناتش بر همین اساس طراحی شده است.

شیخ حسینی در پایان گفت: جودو ایران به وجودو چنین مربیانی نیاز دارد و همه باید به او کمک کنند.