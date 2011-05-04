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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۲

"قازان قایه" تنها بازمانده پسته اصیل ایرانی

"قازان قایه" تنها بازمانده پسته اصیل ایرانی

گرگان - خبرگزاری مهر: باغ هفت هزار هکتاری پسته وحشی واقع در روستای قازان قایه شهرستان مراوه تپه، تنها بانک ژنتیکی این نوع محصول در ایران و تنها بازمانده پسته اصیل ایرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امام جمعه روستای قازان قایه در بازدید خبرنگاران استان از شهرستان مراوه تپه گفت: این شهرستان از مواهب الهی زیادی بر خوردار است و باید به نحو مطلوب از آن استفاده کرد.

حاجی ناصر آخوند قزل افزود: تنها بازمانده پسته اصیل ایرانی فقط در این منطقه یافت می شود که از خواص دارویی زیادی نیز برخوردار است.
 
مدیرعامل سابق شرکت تعاونی پسته قازان قایه  عنوان کرد: این منطقه تنها بانک ژنتیکی پسته ایرانی است که طرح مطالعاتی منابع طبیعی با هزینه پنج میلیون تومانی نیز در آن اجرا شده است.
 
وی اذعان داشت: این کار برای شناسنامه دار کردن منطقه و بوته های پسته آن انجام شده است.
 
آخوند قزل تصریح کرد: تاکنون این منطقه به هیچ بخشی واگذار نشده است ولی در سفر اخیر هیئت دولت به این شهرستان ، قول واگذاری آن به تعاونی ها داده شد.
 
وی افزود: این منطقه دارای هفت هزار هکتار وسعت است و می توان از هر اصله آن حدود 70 کیلو پسته برداشت کرد که در حال حاضر هیچ متولی خاصی ندارد و مردم منطقه از این پسته ها برداشت کرده و به استانهای همجوار می فروشند.
 
شهرستان مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1304396

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