"قازان قایه" تنها بازمانده پسته اصیل ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امام جمعه روستای قازان قایه در بازدید خبرنگاران استان از شهرستان مراوه تپه گفت: این شهرستان از مواهب الهی زیادی بر خوردار است و باید به نحو مطلوب از آن استفاده کرد.

حاجی ناصر آخوند قزل افزود: تنها بازمانده پسته اصیل ایرانی فقط در این منطقه یافت می شود که از خواص دارویی زیادی نیز برخوردار است.



مدیرعامل سابق شرکت تعاونی پسته قازان قایه عنوان کرد: این منطقه تنها بانک ژنتیکی پسته ایرانی است که طرح مطالعاتی منابع طبیعی با هزینه پنج میلیون تومانی نیز در آن اجرا شده است.



وی اذعان داشت: این کار برای شناسنامه دار کردن منطقه و بوته های پسته آن انجام شده است.



آخوند قزل تصریح کرد: تاکنون این منطقه به هیچ بخشی واگذار نشده است ولی در سفر اخیر هیئت دولت به این شهرستان ، قول واگذاری آن به تعاونی ها داده شد.



وی افزود: این منطقه دارای هفت هزار هکتار وسعت است و می توان از هر اصله آن حدود 70 کیلو پسته برداشت کرد که در حال حاضر هیچ متولی خاصی ندارد و مردم منطقه از این پسته ها برداشت کرده و به استانهای همجوار می فروشند.



شهرستان مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.