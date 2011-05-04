سرهنگ علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این گروه اندک نیز با اجرای این قانون باید دست از تخلف برداشته و خود را با وضع موجود و هنجارهای ترافیکی وفق دهند و یا اینکه منتظر عواقب ارتکاب تخلف خود باشند.

فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان گفت: کاهش میزان تصادفات رانندگی یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود.

وی گفت: بدون شک پیشرفت هر جامعه ای پیشرفت افراد را به دنبال دارد که در این زمینه خلاء این قانون کاملا احساس می شد و تنظیم و به روز شدن آن یک ضرورت بود.



به گفته وی حال که این قانون تصویب شده اجرای آن هم از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر بسیاری از زیر ساخت های کار در بخش نرم افزاری انجام شده است.

سرهنگ مهری تصریح کرد: در این قانون تحکیم مبانی انضباط در رانندگی با پوشش جاده های اصلی با دوربین یا پوشش مناطق توقف ممنوع با دوربین در کلانشهرها انجام شده یا در حال انجام است.

وی ادامه داد: با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، سهم حمل و نقل عمومی افزایش یافته که این مهم خود در زمینه کاهش تلفات و حوادث جاده ای با وسایل شخصی خواهد کاست.

وی بیان کرد: در مجموع کشته شدگان محصول تصادف و تصادف محصول تخلف و بی انضباطی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم انضباط در عبور و مرور را ارتقاء دهیم می توانیم شاهد کاهش تلفات باشیم.

فرمانده پلیس راه گلستان با اشاره به اینکه سالانه شش هزار نفر در کشور براثر تصادفات موتورسیکلت جان خود را از دست می دهند افزود: بخش عابران پیاده و آسیب های آنها بسیار مهم است و مسئولان موظف به رفع نواقص جاده ها و راهها هستند و در صورت عدم انجام وظایف محوله برایشان مسئولیت خواهد داشت.

به گفته وی موضوع بسیار مهم در این بخش بحث ایمنی خودروهاست که خودرو سازان و بخش صنعت باید پای کار بیایند و باید فعالیت های خود را روی این موضوعات متمرکز کنیم و حقوق و تکالیف مردم و سایر دستگاههای متولی امور ترافیکی را با هم ببینیم.



این مسئول در خصوص امتیازات این قانون نسبت به قانون گذشته گفت: این قانون هم به حقوق مردم و هم به تکالیف آنها و سایر دستگاههای متولی امور ترافیک توجه کرده است.