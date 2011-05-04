سرهنگ عسگر ساوری در گفنگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: میزان کشف سرقت خودرو 63 درصد، سرقت موتورسیکلت 27 درصد و سرقت احشام نیز 31 درصد افزایش داشته است.

وی رسالت خطیر رسانه ها را تعمیق فرهنگ و انتقال به موقع اخبار به جامعه دانست و گفت: افراد جامعه نیز در اطلاع رسانی اخبار و وقایع به دستگاه های امنیتی وظیفه خطیری را بر عهده دارند.

سرهنگ ساوری خاطرنشان کرد: اینکه من تخلف نمی کنم، کافی نیست بلکه باید به دیگران نیز توصیه کنیم این رفتار مسئولانه را داشته باشند و از تحمیل هزینه ها به جامعه جلوگیری کرد.

وی افزود: مطبوعات حلقه واسط بسیار خوبی بین مردم و مسئولان هستند که در همه ابعاد تأثیر گذار بوده و باید با فعالیت مناسب و اطلاع رسانی به موقع به وظایف خطیر خود عمل کنند.

وی گفت: رصد کردن فعالیت ها و تطبیق آن با شاخص های امنیتی موجب ارائه اطلاع رسانی مناسب جامعه می شود.

این مسئول با تأکید بر گسترش رفتار همراه با مسئولیت پذیری مردم گفت: هنر نیروی انتظامی در کشف جرم است اما افزایش وقوع برخی از جرایم ناشی از عدم آگاهی و مسئولیت پذیری مردم در بکار بستن نکات ایمنی و حفاظت از خود و اموالشان است.

وی با اشاره به اینکه امنیت روانی مقدم بر امنیت اجتماعی است، افزود: هر قدر بتوانیم از دانش و بینش جامعه استفاده کنیم امنیت فردی و خانوادگی نیز تأمین می شود.