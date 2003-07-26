"مايك نيوول" فيلم "هري پاتر و جام آتش" را جلوي دوربين مي برد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايتهاي اينترنتي شركت فيلمسازي "برادران وارنر" از چندي پيش مذاكرات را برسر ساخت چهارمين اثراز مجموعه "هري پاتر" با " نيو ول" آغازكرد.



اين كارگردان انگليسي سومين انتخاب شركت فيلمسازي مذكوراست و اين پست را از "الفونسو كوارون" كارگردان مكزيكي كه فيلم "هري پاترو زنداني ازكابان" را كليد زد، تحويل مي گيرد.

"ازكابان" كه سومين داستان "جي كي رولينگ"، نويسنده انگليسي است د رنخستين ماه هاي سال جلوي دوربين رفت و درفصل تابستان 2004 به نمايش عمومي در مي آيد.

اين در شرايطي است كه "كواريون" نيز سمت كارگرداني رااز "كريس كلمبوس " خالق فيلمها ي "هري پاتر و سنگ جادو "و"هري پاترو حفره اسرار " در يافت كرد وپشت دوربين قرارگرفت. "كلمبوس " از سمت كارگرداني فاصله گرفت با اين وجود همچنان به عنوان تهيه كننده مجموعه آثارسينمايي "هري پاتر" حضور دارد.

" نيوول " در ابتدا بايد فيلمنامه را مطا لعه و سپس با مديران شركت فيلمسازي مذاكره كند وسپس حضور رسمي اش را در اين اثر اعلام مي كند.

شايعاتي وجود دارد مبني بر اينكه شركت فيلمسازي تصميم دارد فيلم "هري پاترو جام آتش" را د رقالب دواثر ارائه دهد چرا كه اقتباس از يك كتاب هفت صد صفحه اي و جاي دادن آن در يك نسخه سينمايي بسيار دشوار است.اين اثردرسال 2005 مهمان سالنهاي سينما مي شود.

"مايك نيوول" در حال حاضر برروي پروژه " لبخند موناليزا " كار مي كند.

