به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی عصر سه شنبه در بازدید از مرکز مدیریت راههای استان افزود: نصب دوربین های هوشمند برای 12 محور ارتباطی استان در نظر گرفته شده که هم اینک در هشت نقطه از محورها، بهره برداری شده است و چهار نقطه دیگر در دست اقدام است.

وی گفت: اطلاع از وضعیت ترافیکی و نوع وسایل نقلیه در جاده ها، مهمترین هدف نصب این دوربین ها در سطح محورها می باشد و از آنجایی که گلستان از استانهای سیل خیز است، می‌توان از طریق این دوربین ها به طور همزمان از وضعیت سیل، بارندگی و تردد وسایل نقلیه آن، مطلع شد.

شورابی اظهار داشت: نصب این دوربینها، علاوه بر تحقق اهداف اداره کل راه و ترابری، در تامین اهداف سازمانهای ذیربط موثر است.

وی میزان اعتبار صرف شده برای این مرکز را 13 میلیارد ریال اعلام کرد.

عبدالرضا دادبود معاون عمرانی استاندار گلستان گفت: نصب این دوربین ها به تصمیم گیریهای استانی در بخش حمل و نقل و حوادث جاده ای کمک می کند.

وی افزود: ضمن اینکه وزارت راه و ترابری از مزایای این دوربین ها بهره مند می شود، در حمل و نقل عمومی نیز، موثر خواهد بود.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.