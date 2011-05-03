به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، "قاضی الغرایری" پس از شکست یک بر صفر سه شنبه شب تیمش برابر ذوب آهن ایران در نشست خبری این دیدار که در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه راس الخمیه برگزار شد ضمن بیان این مطلبی افزود: به بازیکنانم خسته نباشید می گویم که دیدار خوبی را برگزار کردند و برابر یک تیم بزرگ و قدرتمند نمایش خوبی داشتند.

وی ادامه داد: بازیکنان من در این دیدار زحمات زیادی کشیدند اما نتوانستند از موقعیت ها استفاده کنند. ما موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم اما تیم ایرانی از معدود موقعیت هایش به خوبی استفاده کرد و به پیروزی رسید. من از عملکرد بازیکنانم راضی هستم اما از نتیجه راضی نیستم.

سرمربی تیم فوتبال الامارات ادامه داد: در شرایطی برابر ذوب آهن به میدان رفتیم که 6 بازیکن اصلی مان را در اختیار نداشتیم. با این حال فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم و می توانستیم برنده این دیدار باشیم اما همانطور که گفتم بازیکنانم از موقعیت هایی که داشتند به خوبی استفاده نکردند.

وی از ذوب آهن به عنوان تیمی قدرتمند و بزرگ یاد کرد و افزود: ما با تیمی بازی کردیم که از نظر قوای جسمانی در شرایط خوبی قرار داشت و فوتبال قابل قبولی را نیز به نمایش گذاشت. ما دو بازی رفت و برگشت سخت برابراین تیم داشتیم و در شرایطی که در بازی برگشت می توانستیم پیروز باشیم نتیجه را واگذار کردیم.

قاضی الغرایری ادامه داد: خستگی بازیکنان و فشردگی رقابتها باعث شد که موقعیت ما برای صعود به لیگ برتر امارات به خطر بیفتد. به همین خاطر به نبیل داودی که مصدوم بود استراحت دادیم تا با قدرت در رقابتهای لیگ امارات شرکت کنیم و به لیگ برتر بیایم. به نظر من حضور در لیگ برتر امارات از بازی در لیگ قهرمانان آسیا مهمتر است.

دیدار تیم های فوتبال الامارات و ذوب آهن در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب در ورزشگاه راس الخمیه با پیروزی یک بر صفر تیم فوتبال ذوب آهن به پایان رسید.