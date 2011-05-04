یک میلیارد دلار از مبادی گمرکی اصفهان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا همدانیان شامگاه سه شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات، بیان داشت: ارزش صادرات استان اصفهان در سال گذشته یک میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال گذشته و به رغم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: محدودیت‌هایی که در سال گذشته برای صادرات سر راه ایران قرار گرفت از توان صادراتی استان نکاست بلکه آمارها رشد صادرات از استان به مقصد کشورهای هدف را نیز نشان می‌دهد.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه استاندار اصفهان تصریح کرد: صادرات آهن‌آلات و فولاد از مهمترین کالاهای صادر شده از استان اصفهان بود که با رشد هفت درصدی در سال 1389 مواجه شد.

همدانیان اظهار داشت: تا پایان شهریورماه سال‌جاری به منظور افزایش سهم استان اصفهان در صادرات، سند راهبردی صادرات استان تدوین خواهد شد.

وی اضافه کرد: از جمله اهدافی که در تدوین این سند مورد توجه قرار گرفته، ترسیم نقشه راه توسعه صادرات استان در سال‌جاری و در سال‌های آینده است.

همدانیان افزود: استان اصفهان از زیرساختهای مناسبی به منظور توسعه صادرات برخوردار است که در کنار آن با بهره‌مندی از نیروی انسانی توان‌مند می‌توان قابلیت صادرات استان را افزایش داد.

وی اظهار داشت: با تلاش مضاعف در سالی که به جهاد اقتصادی نام‌گذاری شده انتظار افزایش صادرات استان با تلاش و همکاری بیشتر مسئولان استان وجود دارد.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه استاندار اصفهان اضافه کرد: سهم استان اصفهان در صادرات کشور در سال گذشته هفت و یک دهم درصد بود که این سهم مربوز به صادرات محصولات غیرنفتی استان است.