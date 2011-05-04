به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار محمد رضا نقدی شامگاه سه شنبه در مراسم یادواره شهدای هنرمند استان فارس گفت: استان فارس از گذشته تا کنون همیشه مورد توجه دشمنان اسلام بوده چراکه فارس از گذشته های دور کانون تمدن ساز در دنیا بوده و به همین دلیل دشمنان، این استان را به عنوان اولین مرکز نفوذ انتخاب می کنند.

وی با تاکید بر اینکه فارس کانون جوشان فرهنگ و تمدن است، افزود: نیاز بیشتر برای ایجاد و حفظ فرهنگ، تمدن و ادب در این سرزمین لازم است و همچنین باید تلاش مظاعف برای تعالی ارزشها داشته باشیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در ادامه سخنان خود 14 هزار و 600 شهید استان فارس را سمبل دانست و گفت: پادشاهان گذشته و خرابه های باقیمانده از آنها نماد نیست بلکه نماد مردم فارس امثال شهیده نسرین افضلی و شهید شفیعی هستند که می توان آنها را به کوهی از فداکاری مثال زد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور شهدا را ماندگارترین افراد در تاریخ دانست و گفت: هنر چیزی به غیر از ماندگاری در تاریخ نیست که در این راستا ماندگارتراز شهدا چیزی نیست و آنچه که هر روز پر رونق تر از قبل است ارتباط با خداست.

وی تاکید کرد: اگر هنر را برای هنر خواهان هستید باید به شهدا تکیه کرد.