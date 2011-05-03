به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین ال کلاسیکو این فصل که در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان در ورزشگاه نوکمپ برگزار شد با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در این دیدار پدرو در دقیقه 54 روی پاس تماشایی اینیستا با کاسیاس دروازه بان رئال تک به تک شد و توپ را به تور دروازه چسباند تا بارسا یک بر صفر از حریف خود پیش بیفتد اما این برتری تنها 10 دقیقه به طول انجامید و مارسلو مدافع برزیلی رئال بازی را به تساوی کشاند.

تلاش دو تیم در ادامه بازی نتیجه ای نداشت و بازی با همین نتیجه به پایان رسید. به این ترتیب بارسا با توجه به پیروزی دو بر صفر در بازی رفت در سانتیاگو برنابئو در مجموع سه بر یک از سد رئال مادرید گذشت و جواز حضور در فینال رقابتها را پیدا کرد. در دیدار چهارشنبه شب منچستریونایتد و شالکه چهره دومین تیم فینالیست این دوره نیز مشخص خواهد شد.

این پنجمین و آخرین ال کلاسیکو این فصل بود، در این 5 دیدار سهم بارسا 2 پیروزی و رئال یک پیروزی بود، دو بازی دیگر هم به تساوی انجامید.