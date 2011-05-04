به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرهاد سجادی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد استانی جهاد اقتصادی گفت: مهمترین و موثرترین مسئله در تحقق مباحث اقتصادی استان بانکها هستند که در این راستا باید بانکها را واسطه مردم و دولت دانست.

وی ادامه داد: در صورتیکه تمامی منابع بانکی و سپرده ها دراستان مصرف نشود خیانتی روی داده چراکه اگر بانکها حمایتهای لازم را انجام ندهند هیچگونه سرمایه گذاری، تولید و اشتغالی در استان صورت نخواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس افزود: امروز مردم خواهان کار توسعه و رونق هستند و برای تحقق این خواسته مردم بانکها باید سیاستهای پولی و مالی انقباضی را از بین ببرند.

سجادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه توجه و جذب سرمایه های خارجی و داخلی نیز باید مد نظر مدیران قرار گیرد، تصریح کرد: طی سالهای گذشته سرمایه های سرگردانی در استان وجود داشته که این منابع بیشتر در مباحث زمین، مسکن و ... مصرف می شد در حالیکه اگر خواهان روند اقتصادی پرسرعت هستیم باید منابع را به سمت بورس هدایت کنیم.

وی ادامه داد: یکی از منابع تامین مالی مناسب کارخانجات بورس است واز آنجا که واحدهای صنعتی همیشه برای رفع مشکلات مالی به بانکها مراجعه می کنند و در دریافت تسهیلات با مشکل مواجه می شوند باید مباحث مالی خود را از طریق بورس حل کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی سالهای گذشته مباحث حاشیه ای به این استان ضربه زده است، تصریح کرد: باید به گونه ای رفتار شود که مباحث حاشیه ای به مسائل اصلی تبدیل نشود چراکه امروز بزرگترین نیاز ما کار و ایجاد اشتغال و فعالیت است.

سجادی با اشاره به اینکه سرمایه گذاریهای درست باید در این استان ایجاد شود، افزود: تا روزی که در این استان هستیم از هرگونه سرمایه گذاری مولد حمایت خواهیم کرد چراکه این گونه سرمایه گذاری باعث رونق بخشی اقتصادی در استان خواهد شد.

وی یادآور شد: از هرگونه ایجاد شغل در استان نیز حمایت خواهیم کرد و اصل و سود پول سرمایه گذاران را تضمین می کنیم و در این راه اگر سرمایه گذاری هم تنها به نام سرمایه گذاری و نیات دیگر وارد استان شود دستگاه هایی هستند که این گونه تخلفات را پیگیری کنند.