غلامرضا اسماعیل زهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: کار خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در شهرستانهای ایرانشهر و دلگان از روز سه شنبه به قیمت هر کیلو سه هزار و 600 ریال آغاز شده است.

وی گفت: پارسال گندم های خریداری شده مازاد بر مصرف کشاورزان از سوی این شرکت به سیلوهای زاهدان منتقل می شد که امسال با راه اندازی سیلوی جدید ایرانشهر، گندم خریداری شده از کشاورزان در این شهرستان ذخیره می شود.

وی افزود: امسال شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 11 ایرانشهر توان خرید و ذخیره بیش از 30 هزار تن گندم را دارد.

رئیس شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 11 در ایرانشهر بیان داشت: سیلوی 25 هزار تنی گندم ایرانشهر طی چند روز آینده راه اندازی می شود.

وی گفت: کشاورزان ایرانشهر و دلگان از این پس دغدغه ای برای فروش گندم مازاد بر مصرف خود ندارند.

وی افزود: امسال کشاورزان شهرستان های ایرانشهر و دلگان 18 هزار هکتار از زمینهای خود را به کشت گندم اختصاص دادند که پیش بینی می شود از این سطح بیش از 45 هزار تن گندم برداشت شود.