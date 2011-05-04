غلامرضا خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، با اشاره به حذف 61 واحد مدرسه کپری در این شهرستان در دولت نهم، اظهار داشت: ایجاد چهار مدرسه در این شهرستان یکی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان بوده که عملیات ساخت آنها به تازگی آغاز شده است.

وی گفت: از آنجا که روند ایجاد اشتغال در این شهرستان با کندی صورت می گیرد ایجاد اداره تعاون برای تاسیس شرکت های تعاونی، توسعه فرصت های شغلی و ارایه تسهیلات اشتغالزایی و تسهیل روند آنها در این شهرستان جدید التاسیس ضروری است.

وی افزود: ایجاد اداره تعاون شهرستان زابلی یکی دیگر از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به سیستان و بلوچستان بوده که تاکنون به مرحله اجرایی در نیامده است.

فرماندار زابلی بیان داشت: اجرای پروژه تامین آب آشامیدنی این شهرستان در بلند مدت از مخزن سد ماشکید علیا از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

وی گفت: در حال حاضر 80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار این شهرستان دارای شبکه لوله آب هستند.

وی افزود: مردم شهرستان زابلی برای استفاده از خدمات درمانی به شهرهای سراوان و ایرانشهر می روند زیرا تنها بیمارستان نزدیک به شهر زابلی 100 کیلومتر با آن فاصله دارد از این رو ایجاد بیمارستان 95 تختخوابی برای این شهرستان ضروری است.

خدادادی اظهار داشت: در حال حاضر خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی - درمانی به حد کفایت در این شهرستان وجود دارد و این مهم نتیجه عنایت ویژه دولت به سیستان و بلوچستان بوده است.

وی گفت: این شهرستان 11 کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان دارد که نیاز است بازارچه مرزی ایرافشان ایجاد شود تا افزون بر اشتغالزایی موجب رونق اقتصادی منطقه شود.

وی افزود: درآمد اکثر مردم زابلی از فروش محصولات کشاورزی است که با فعالیت بازارچه مرزی ایرافشان، صادرات و واردات در این بخش رونق می گیرد.

شهرستان زابلی 53 هزار نفر جمعیت دارد و دارای دو بخش، چهار دهستان و بیش از 400 روستا و آبادی است.

