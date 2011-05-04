به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمد اکبر چاکرزهی عصر سه شنبه در جلسه کار گروه کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: از هشت هزار هکتار نخلستان سراوان، سالانه 65 هزار تن خرما تولید و به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه می شود.

وی گفت: شهرستان سراوان با بیش از هشت هزار هکتار نخلستان یکی از مناطق مستعد پرورش نخل و تولید مرغوبترین نوع خرما در سیستان و بلوچستان است.

وی با اشاره به مرغوبیت خرما در این شهرستان و حجم بالای تولید در این منطقه افزود: اقلیم و خاک سراوان مستعد تولید خرما حتی در بدترین شرایط اقلیمی است.

فرماندار سراوان بیان داشت: برخی نخلستان ها در سراوان به گونه ای خود را با شرایط اقلیمی منطقه وفق داده اند که می توانند با تغذیه از سفره های آب زیرزمینی و آبهای خروجی این شهرستان تا شش ماه بدون آبیاری زندگی کنند.

وی گفت: در این شهرستان 65 نوع خرما شناسایی شده است که از این میان مضافتی و ربی بهترین انواع خرمای شناخته شده منطقه به شمار می روند.

وی افزود: با توجه به اهمیت تولید و پرورش خرما در این شهرستان، بزودی مرکز آموزش علمی - کاربردی خرما راه اندازی می شود.

چاکرزهی اظهار داشت: باید منابع آبی بویژه در حاشیه مرزها برای متقاضیان طرح های کشاورزی و دامپروری و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی تخصیص یابد.

محمد رفیع دهواری مدیر جهاد کشاورزی سراوان نیز در این جلسه گفت: کمک های زیادی در بخش تخصیص اعتبارات ویژه اشتغال و افزایش تولید در بسترهای کشاورزی این شهرستان از سوی دولت ارائه شده است که این روند همچنان ادامه دارد.