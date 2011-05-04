آثار تاریخی پشت سد سیمره غرق می شوند / خداحافظ میراث ملی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مصلای شهر ایلام یکی از طرحهای عجیب و رها شده در استان ایلام است که با وجود گذشت 15 سال از ساخت این مصلی، طرح همچنان نیمه کاره به حال خود رها شده است.

البته مصلای شهر ایلام طی سالهای اخیر تغییر کاربری داده است و به محل نمایشگاه کتاب، بهاره و ... تبدیل شده است و این در حالیست که نهادهای مذهبی و متولی اصلی مصلی از شرایط موجود و آینده این طرح بی خبر هستند.

یکی از دلایل اصلی طولانی شدن این طرح نداشتن متولی و نیروی متخصص و کمبود اعتبار است هر چند در سفر هیئت دولت بودجه مناسبی برای ساخت این مصلی اختصاص داده شد.

امام جمعه ایلام چند وقت پیش در مورد مصلای شهر ایلام اظهار داشت: اکنون در مصلای شهر ایلام حدود شش ماه است که حتی یک کلنگ به زمین زده نشده است این درحالیست که اعتبارات آن از محل سفر هیئت دولت به استان ایلام اختصاص یافته است.

حجت الاسلام محمدنقی لطفی با بیان اینکه عده ای سودجو با فضاسازی به دنبال بروز شایعاتی در خصوص مصلا هستند افزود: مصلای بزرگ شهر ایلام از حیث شرعی و قانونی هیچگونه مشکلی ندارد.

با این وصف معلوم نیست که چرا این طرح بعد از 15 سال همچنان بلاتکلیف است و استان ایلام با جمعیت 600 هزار نفر و 100 درصد شیعه از داشتن یک مصلای مناسب در شان مردم استان بی بهره است.

اظهارات مختلفی درباره زمین و ساخت این مصلی مطرح شده است از جمله اینکه ساخت این مصلی از لحاظ فنی و مهندسی دچار مشکلات اساسی است.

در حال حاضر نیز هزینه های زیادی برای ساخت این مصلا از بیت المال پرداخت شده است و حال مسئولان مرتبط با موضوع که پشت پرده هستند باید برای جلوگیری از اتلاف هزینه ها چاره ای اساسی برای ساخت مصلی و اتمام پروژه داشته باشند.

حق مردم استان ایلام که مردمی ولایتمدار و متدین هستند این نیست که مصلایی برای گردهمایی های مذهبی نداشته باشند.

هم اکنون طبق گفته مسئولان بیش از 80 درصد مساجد استان ایلام فرسوده هستند.