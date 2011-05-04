تبلیغات اسلامی زنجان در زمینه نوآوری فعالیتهای فرهنگی برترین استان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از فعالان فرهنگی و دینی استان زنجان با بیان اینکه تبلیغات اسلامی استان زنجان طی سالهای اخیر گامهای بزرگی را در زمینه توسعه فعالیتهای فرهنگی برداشته است، افزود: تبلیغات اسلامی استان زنجان به نیازها و مطالبات فرهنگی مردم استان زنجان پاسخ خوبی داده است.

وی روند توسعه فرهنگی استان زنجان را مطلوب دانست و تاکید کرد: در حال حاضر در استان زنجان چالش فرهنگی جدی در استان داریم.

استاندار زنجان، نیازسنجی فرهنگی زنجان را به عنوان یک اصل مهم در توسعه فرهنگی استان مورد تاکید قرار داد و افزود: فعالیتهای فرهنگی استان زنجان به تناسب نیازها و ظرفیت های فرهنگی استان برنامه ریزی شده است.

رئوفی نژاد، ارائه برش استانی و منطقه ای در مقوله فرهنگ را یادآور شد و با بیان اینکه نباید نسخه کلی برای فرهنگ در کشور برنامه ریزی کرد افزود: باید با توجه به فرهنگ و نگرش موجود در مناطق نسخه فرهنگی برای مناطق پیچید و نمی توان یک نسخه کلی برای همه مناطق و استانهای کشور پیچید.

وی توسعه فرهنگی را از مهمترین و اساسی ترین اصول در فعالیت های فرهنگی جوامع دانست و افزود: جامعه ایران به عنوان یک جامعه با سابقه تاریخی غنی و اسلامی باید نقش تاثیرگذار در معادلات فرهنگی داشته و پیشتاز در این راستا باشد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه فعالان فرهنگی به عنوان سازندگان فرهنگی جامعه هستند، افزود: فعالان فرهنگی باید با نقش تاثیرگذار و کلیدی خود در توسعه جامعه بیش از پیش آشنا شده و در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی گام بردارند.



استاندار زنجان وجود تشکلهای دینی را در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی مورد تاکید قرار داد و گفت: تشکل های دینی و فرهنگی با توجه به نیازهای جامعه و زمینه فعالیتی شکل گرفته و در جامعه ایجاد شوند.



رئوفی نژاد در ادامه نامگذاری شعار سال جهاد اقتصادی را یادآور شد و با تاکید بر اینکه فعالان فرهنگی و تشکل های دینی نقش تاثیرگذار در توسعه و تحقق اهداف شعار سال دارند، افزود: باید با توجه به نامگذاری سال به نام همت و تلاش مضاعف در راستای توسعه و تحقق هرچه بیشتر اهداف شعار سال تلاش شود