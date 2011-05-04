کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهردر اراک افزود: با هدف جلوگیری از افزایش خود سرانه قیمت ها امکان دارد برخی از واحدهای تولیدی به منظور جبران و انتفاع بیشتر، ناشی از کاهش بهای تمام شده و مدیریت نادرست هزینه های تولید اقدام به تولید کالاهای با کمیت پایین و کیفیت نامرغوب کالاها نمایند.

وی گفت: این طرح در دو بخش عمده به شرح ذیل اجرا می گردد و دربخش اول با همکاری اداره کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی گشتهای مشترکی برای نظارت بر واحدهای تولیدی استان با اولویت نظارت بر واحدهای تولید مواد غذایی خواهد بود.

فروتن خاطر نشان کرد: در بخش دوم نظارت بر مراکز عمده فروشی، واحدهای توزیعی و شرکت های پخش با هدف بررسی و کنترل تولیدات عرضه شده دیگر استانها در سطح استان به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

معاون نظارت وبازرسی سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: در این طرح تولیدات کارخانجات بر اساس قیمت و کمیت قبلی و مقایسه کالاها با قیمت و کمیت تولیدات جدید آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.