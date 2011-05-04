محمدحسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد چهار مرکز در قالب شرکت تعاونی و سه مرکز دیگر در قالب فروشگاه راه‌اندازی شدند.



مدیرکل میراث فرهنگی ادامه داد: همچنین از مجموع این مراکز فروش، پنج مرکز در شهرستان اراک و دو مرکز دیگر در شهرستان‌های ساوه و خمین فعال هستند.



وی اضافه کرد: شرکت تعاونی اندیشه برتر، شرکت تعاونی هنرسازان باستان، شرکت تعاونی شمسه نگارین، شرکت تعاونی سوده عقیق و فروشگاه صنایع‌دستی کیمیا از جمله این مراکز هستند.



فراهانی ادامه داد: همچنین در سال گذشته برنامه‌ریزی و اقدامات لازم به منظور تخصیص بودجه در پژوهش صنایع‌دستی از محل اعتبارات ملی و استانی صورت گرفت.



این مقام مسئول برگزاری هشتمین نمایشگاه سراسری هنرهای‌سنتی و صنایع‌دستی استان مرکزی با عنوان نخستین نمایشگاه تخصصی سنگ، چوب و چرم را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی این اداره کل در سال گذشته عنوان کرد.



وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته برپایی 11 نمایشگاه انفرادی و گروهی در نگارخانه استاد واشقانی، برپایی مراکز موقت فروش به منظور عرضه تولیدات صنایع‌دستی در ورودی شهرهای استان و معرفی هنرمندان استان به صندوق مهر امام‌ رضا(ع) به منظور اعطای تسهیلات صورت گرفت.

