حاجی مزلان سعد مدیر انتشارات امین که تاکنون در زمره فعال‌ترین ناشران مالزیایی در خرید حق ترجمه و چاپ کتاب‌های ایرانی بوده است در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره دلایل تمایلش به ادبیات ایران گفت: بیش از 30 سال پیش زمانی که در انگلستان تحصیل می‌کردم، دوستانی ایرانی داشتم که از طریق آنها با ایران و فرهنگ و تاریخ این کشور آشنا شدم.

وی ادامه داد: وقتی به کشورم برگشتم و مشغول کار چاپ و نشر شدم در چندین نمایشگاه بین‌المللی از جمله بولونیا شرکت کردم که در آنجا کتاب‌های ایرانی را با محتوای خوب و به ویژه تصویرسازی‌های تحسین‌برانگیز، دیدم و متوجه شدم ایرانیان با کتاب‌های کودکشان در ادبیات روز جهان معروف هستند.

این ناشر مالزیایی، انتشار کتاب‌های کودک ایرانی در کشورش را فرصتی مغتنم برای کتاب‌دوستان مالزیایی دانست و عنوان کرد: این شانس بزرگی است که بتوانیم کتاب‌های ایرانی را ترجمه کرده و در کشورمان منتشر کنیم؛ چرا که یکی بودن دین دو کشور مساله مهمی است که می‌تواند این دو ملت را از طریق کتاب‌ها به هم پیوند زند.

وی افزود: ما در انتشارات "امین" و با کمک یک کارشناس ایرانی تاکنون قرارداد ترجمه و چاپ 36 کتاب کودک ایرانی را بسته‌ایم که تعدادی از آنها تاکنون منتشر شده و دیگر کتاب‌ها نیز به زودی چاپ و عرضه خواهد شد.

مزلان سعد که به گفته خودش از علاقه‌مندان به ادبیات ایران است در این باره توضیح داد: ادبیات ایران منحصر به فرد است و به این دلیل که به مسائل فلسفی و فرهنگی توجه دارد از ادبیات غرب متمایز می‌شود. در ادبیات ایران تنها به جنبه سرگرمی توجه نمی‌شود و مسائل اسلامی در این آثار به خوبی مشهود است. همچنین تصویرگری کتاب‌های ایرانی نیز از نقاط قوت آنهاست.

مدیر نشر امین اضافه کرد: من برای نمایشگاه کتاب به تهران می‌آیم تا بررسی کنم چه کتاب‌هایی برای چاپ در مالزی مناسب است. به اعتقاد من ظرفیت‌های خوبی در مالزی برای چاپ آثار ایرانی وجود دارد و باید هرچه بیشتر ادبیات ایران را به مردم مالزی معرفی کرد.

وی بر لزوم تعامل دو سویه ناشران دو کشور تاکید و بیان کرد: اگر قرار باشد فقط ناشران مالزیایی کتاب‌های ایرانی را به کشورشان ببرند، تعاملی یک سویه شکل می‌گیرد که مناسب نیست و امیدوارم به مرور ناشران ایرانی نیز نسبت به آثار مالزیایی شناخت و توجه پیدا کنند.

این فعال امور چاپ و نشر افزود: من چند کتاب مناسب با خود به تهران می‌آورم تا آنها را به ناشران ایرانی معرفی کنم. ما در زمینه کتاب‌های با موضوع اقتصاد، کامیابی در کسب و کار و همچنین کتاب‌های مصور کودک کارهای قابل عرضه‌ای داریم. همچنین نمایندگی ناشرانی از دیگر کشورها را نیز در کشورمان داریم به طور نمونه نشر "امین" نماینده یک ناشر کره‌ای در مالزی است و همه اینها فرصت‌های ارتباط دوسویه با ایران را تقویت می‌کند.

مزلان سعد، سیستم توزیع کتاب در کشورش را قوی ارزیابی کرد و گفت: اگر کتاب‌های ایرانی در مالزی منتشر شوند در سطح گسترده هم عرضه خواهند شد. 2 هزار ناشر فعال در مالزی مشغول به چاپ کتاب هستند و همچنین اتحادیه ناشران مالزی نیز آماده همکاری با اتحادیه مشابه در ایران است و نقطه مطلوب این است که ناشران مختلف با هم در ارتباط باشند، نه اینکه این ارتباط در انحصار یک ناشر باشد.

وی معیارهایش برای خرید حق ترجمه و چاپ کتاب‌های ایرانی را اینگونه تشریح کرد: مساله کیفیت چاپ، نام ناشر و اعتبار جهانی، جوایز بین‌المللی، تصویرگری‌ها و همچنین محتوای اثر برایمان مهم است، ولی تا وقتی که حداقل خلاصه آثار به زبان بین‌المللی ترجمه نشده باشد، ما نمی‌توانیم از محتوای کتاب‌های شاخص ایرانی مطلع شویم.

مدیر نشر امین درباره برنامه‌های حضورش در نمیاشگاه کتاب تهران گفت: من به عنوان نماینده‌ای از بخش خصوصی کتاب به ایران می‌آیم و پس از بررسی بازار کتاب این کشور درباره ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و قدرتش با دیگر همکارانم صحبت خواهم کرد تا اگر فرصت کار وجود دارد بتوانیم از آنها استفاده کینم.

سعد در پایان عنوان کرد: یکی از برنامه‌های من این است که در آینده از نویسندگان و تصویرگران ایرانی دعوت کنم تا در مالزی حضور یافته و با اهالی نشر و فرهنگ کشورمان آشنا شوند. تدارک نشست‌های مشترک، رونمایی از کتاب‌هایی که ترجمه و چاپ کرده‌ایم و ... از دیگر برنامه‌هایی است که اجرا خواهیم کرد.