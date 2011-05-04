فرماندار جدید شهرستان رامشیر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان شامگاه سه شنبه در مراسم معارفه و تودیع فرمانداران جدید و قدیم شهرستان رامشیر در سخنانی بر استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و نیروهای خلاق انسانی این شهرستان به منظور توسعه پایدار این منطقه تاکید کرد.

سید محمدعلی پورموسوی به خدمات برجسته دولتهای نهم و دهم در این شهرستان به منظور محرومیت زدایی رامشیر اشاره کرد و افزود: این شهرستان با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، اراضی خوب کشاورزی و آبهای سطحی از زمینه های بسیار مناسبی برای توسعه برخوردار است و مدیران باید بتوانند از این ظرفیتهای برای توسعه همه جانبه و پایدار این منطقه استفاده کنند.