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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۳

فرماندار جدید شهرستان رامشیر منصوب شد

فرماندار جدید شهرستان رامشیر منصوب شد

اهواز - خبرگزاری مهر: در حکمی از سوی وزیر کشور، یعقوب اسعدی که پیش از این بخشدار مرکزی شهرستان رامهرمز بود به عنوان فرماندار جدید شهرستان رامشیر منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان  شامگاه سه شنبه در مراسم معارفه و تودیع فرمانداران جدید و قدیم شهرستان رامشیر در سخنانی بر استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و نیروهای خلاق انسانی این شهرستان به منظور توسعه پایدار این منطقه تاکید کرد.

 سید محمدعلی پورموسوی به خدمات برجسته دولتهای نهم و دهم در این شهرستان به منظور محرومیت زدایی رامشیر اشاره کرد و افزود: این شهرستان با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، اراضی خوب کشاورزی و آبهای سطحی از زمینه های بسیار مناسبی برای توسعه برخوردار است و مدیران باید بتوانند از این ظرفیتهای برای توسعه همه جانبه و پایدار این منطقه استفاده کنند.
کد مطلب 1304439

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