حبیب‌الله عظیمی معاون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، خبر الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی را تائید کرد و گفت: این پیشنهاد حدود 10 روز پیش در جلسه‌ای به تصویب شورای عالی اداری کل کشور رسید.

وی با ابراز خوشحالی از تصویب این پیشنهاد در شورای اداری کشور، افزود: بر اساس این مصوبه نهاد کتابخانه‌های عمومی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ملحق می‌شود و این سازمان ضمن حفظ جایگاه قبلی خود باقی، گسترده‌تر خواهد شد.

این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: با توجه به این مصوبه باید در اولین فرصت کارگروهی از هر دو سازمان تشکیل شود و درباره فرآیند الحاق تصمیم‌گیری شود.

عظیمی درباره زمان آغاز فعالیت این کارگروه هم گفت: این کارگروه باید ظرف مدت 3 ماه از تصویب پیشنهاد الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برنامه خود را در این باره به هیئت وزیران ارائه کند.

به گفته معاون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای عالی اداری کل کشور پس از تعیین و اعلام چارت اداری جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برای ابلاغ و اجرا باید به امضای رئیس جمهور هم برسد.



ادغام نهاد کتابخانه‌ها با کتابخانه ملی به سود هیچ یک نیست



در همین زمینه سعید رضایی شریف‌آبادی با انتقاد از ادغام نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با سازمان اسناد و کتابخانه ملی، به خبرنگار مهر گفت: انجمن کتابداری نسبت به این اقدام معترض است؛ چرا که می‌توانست در چنین تصمیمی که موضوعش کتابخانه است، مشارکت کند، در حالی که ما کاملاً از این موضوع بی‌اطلاع بودیم.

وی افزود: بر اساس اطلاع من تا زمانی که پیشنهاد الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در شورای عالی اداری به تصویب نرسید، مسئولان این سازمان هم از این موضوع بی‌خبر بودند و تنها مسئولان یک بخش از این سازمان جدید یعنی نهاد کتابخانه‌های عمومی از موضوع خبر داشتند.

رئیس انجمن کتابداری ایران در ادامه با اشاره به تفاوت ماموریت‌های این دو سازمان گفت: کتابخانه‌های عمومی همانطور که در همه جای دنیا معمول است، توسط خود مردم و از طریق انجمن‌های شهری و با کمک شهرداری‌ها اداره می‌شوند و با همین قیاس هم کتابخانه ملی در همه جای دنیا سازمانی است دولتی که ماموریتش ملی و بلکه فراملی است و در واقع مخزن اطلاعاتی هر کشوری محسوب می‌شود.

رضایی شریف‌آبادی اضافه کرد: حالا اینکه ما بیاییم یک نهاد عمومی غیردولتی را در یک سازمان دولتی ادغام کنیم و از طرف دیگر از کوچک کردن دولت صحبت کنیم، کار سنجیده‌ای به نظر نمی‌رسد و در واقع این دو مسئله باهم تناقض هم دارند.

وی در واکنش به ابراز رضایت برخی مدیران ارشد سازمان اسناد و کتابخانه ملی از الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با این سازمان افزود: همانطور که گفتم ماموریت‌های این دو ارگان متفاوت است و قطعاً سازمان پیچیده‌ای که از ادغام آنها تشکیل خواهد شد، توان پیشبرد صحیح هیچ یک از این ماموریت‌ها را نخواهد داشت و به نظر من یک یا هر دوی این ماموریت‌ها ناقص خواهد ماند.

رئیس انجمن کتابداری ایران با غیرضروری توصیف کردن این الحاق گفت: ما کتابخانه‌های عمومی متنوعی داریم که هر یک هم زیرمجموعه سازمان خاصی هستند؛ از جمله نهاد کتابخانه‌ها، شهرداری، مساجد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ آیا بهتر نبود به جای ادغام دو سازمانی که ماموریت‌های متفاوتی دارند، موضوع ادغام این کتابخانه‌های عمومی و ساماندهی آنها را در سازمانی جدید پیگیری می‌کردیم؟