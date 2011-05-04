4 اجاره نشین و قبض 7 میلیونی/ کرمانیها قبض روح شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالیکه استان کرمان یکی از مناطق سردسیر کشور محسوب می شود در نتیجه استفاده از گاز در این استان به طور طبیعی به اولین گزینه مردم این شهر برای گرمایش تبدیل شده است اما نرخ گاز در این استان بگونه ای محسوب شده است که در بسیاری از واحدهای مسکونی قبوض گاز نرخ قابل توجهی را به خود اختصاص داده است بگونه ای که مشترکان مجبورند برای تامین این قبوض علاوه بر یارانه دریافتی و مبلغ قابل توجهی را نیز پرداخت کنند.

این درحالی است که مقایسه قبضهای قبل از افزایش نرخ با قبضهای کنونی نشان دهنده افزایش چشمگیر نرخ گاز بها است که هم اکنون به یکی از پر هزینه ترین کالاهای سبد مصرفی کرمانیها تبدیل شده است که کالای جانشین نیز ندارد و به همین دلیل مردم به ناچار باید از این انرژی گران استفاده کنند.

قبض 6 میلیون و 984 تومانی مستاجرها را شوک زده کرد

در یکی از موارد قبض گاز مجتمعی چهار واحدی مسکونی در حالیکه قبل از افزایش نرخ گاز بها 70 هزار تومان صادر شده بود پس از مرحله اول طرح افزایش قیمت 600 هزار تومان و در مرحله دوم نیز 6 میلیون و 984 هزار تومان قبض صادر شده است که موجب شگفتی ساکنان این واحد مسکونی شده است.

در مجتمع چهار واحدی دیگر نیز در مدت مشابه قبل از افزایش گاز بهاء 10 هزار تومانی به قبضی 339 هزار تومانی تبدیل شده است.

این مسئله در حالی در اکثر واحدهای مسکونی شهر کرمان قابل مشاهده است که مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان چندی پیش در مصاحبه ای گفت که 61 درصد مردم کرمان دارای قبوض گاز کمتر از 38 هزار تومان هستند و از سوی دیگر 29 درصد نیز دارای قبوض کمتر از 12 هزار تومان هستند که با توجه به این گفته 29 درصد مشترکان استان کرمان باید در اوج سرمای زمستان کویر کمتر از 301 تا 400 متر مکعب گاز در اقلیم سه که شامل شهرستانهای کرمان، بافت، سیرجان، شهربابک، کوهبنان و بردسیر می شود مصرف کرده باشند و در اقلیم چهار نیز باید بین 251 تا 350 متر مکعب در شهرهای زرند، رفسنجان، انار و راور گاز مصرف کرده اند.

آمار ارائه شده از قبض زیر 38 هزار تومان برای 90 درصد مشترکان کرمان خبر می دهد!

این درحالی است که طبق این آمار 90 درصد مردم استان کرمان باید دارای قبوض گاز کمتر از 38 هزار تومان باشد.

از سوی دیگر قبض گاز دیگر مشترک کرمانی در حالی قبل از افزایش نرخ 12 هزار تومان بود که هم اکنون 148 تومان رسیده است.

توزیع قبضها با تاخیر 50 روز / کارگاه شیرینی پزی یا مجتمع مسکونی!

نکته قابل توجه دیگر اینکه درحالیکه شهرهای دیگر در مراحل ابتدایی توزیع قبوض گاز با افزایش ناگهانی مواجه شده بودند اما قبوض گاز در کرمان در برخی موارد با کندی توزیع شد و هم اکنون نیز قبض دو ماه تا تاریخ 22 اسفند ماه سال گذشته پس از 50 روز در کرمان توزیع شده و مهلت پرداختی سه ماه نیز برای این قبوض تعیین شده است.

یکی از ساکنان واحد مسکونی که شاهد صدور قبضی 6 میلیون و 984 هزار تومان است در این زمینه به خبرنگار مهر در کرمان گفت: تاکنون دو مرحله قبض گاز برای این مجتمع صادر شده است که در مرحله اول 600 هزار تومان بود که در همان موقع مامور توزیع وقتی قبض را تحویل می داد سوال کرد مگر اینجا کارگاه شیرینی پزی دارید!

وی افزود: پرداخت 600 هزار تومان از توان چهار مستاجر این ساختمان خارج بود به همین علت منتظر ماندیم تا قبض قسط بندی شود اما چند روز قبل قبض شش میلیون و 984 هزار تومانی همه را شوکه کرد.

قبض گاز هم قیمت یک خودروی پراید

این اجاره نشین گفت: این قبض معادل پول یک خودروی پراید است و چگونه افرادی که پول اجاره خود را باید ماهانه و با زحمت تهیه کنند باید این چنین نرخی را برای قبض تنها یک عامل انرژی بپردازند.

وی افزود: این درحالی است که میزان مصرف نسبت به دوره قبل تفاوتی نداشت اما چطور در یک دوره 600 هزار تومان و در دوره بعد قبض میلیونی آورده اند.

نرخ قبضهای گاز افزایش چشمگیر یافته است

یک شهروند کرمانی دیگر در این خصوص گفت: قبضهای گاز هم اکنون در کرمان درحال توزیع است و میزان این قبوض در برخی موارد بسیار بیشتر از قبضهای قبلی است.

محمد علیزاده خاطرنشان کرد: با توجه به قیمتهای قبوض حداقل میزان قبضها 10 برابر افزایش دارد و این مسئله توان پرداخت را از مردم گرفته است.

افزایش قیمتها با شرایط اقتصادی خانوار متناسب نیست

یک زن کرمانی سرپرست خانوار نیز گفت: با توجه به آگاهی از افزایش احتمالی قیمتها حداکثر صرفه جویی را در مصرف داشتم و تنها از یک بخاری برای گرمایش منزل مسکونی استفاده کردم اما در نهایت شاهد قبضی 130 هزار تومانی هستم.

زهرا ایرانمنش گفت: افزایش قیمتها باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد زیرا توان پرداخت قبوض وجود ندارد.

بازنگری مسئولان در تعیین اقلیم کرمان ضروری است

وی ادامه داد: مسئولان باید در این زمینه چاره اندیشی کنند و حداقل کرمان را در اقلیمی قرار دهند که در فصول سرد سال هزینه کمتری پرداخت کنیم.

ایرانمنش گفت: این افزایش قیمت باید معقول باشد تا بتوانیم در کنار استفاده صحیح از انرژی قیمت آن را نیز پرداخت کنیم نه اینکه در شرایطی که مجبور به استفاده هستیم قیمت بسیار بالایی را هم بپردازیم.

ایران سومین مصرف کننده گاز / صرفه جویی ضروری است

محمد نعمت الهی، مدیرعامل شرکت گاز کرمان در خصوص وضعیت قبضهای گاز گفت: نرخ جدید گاز در هفت ماه نخست ابلاغ شده و برای آگاهی مردم این نرخ در بروشورهایی به مردم اطلاع داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجودیکه ایران دارای دومین ذخایر گاز دنیا است اما سومین مصرف کننده گاز نیز هستیم و باید در مصرف این انرژی دقت بیشتری صورت گیرد.

نعمت الهی ادامه داد: نرخ گاز بر اساس دامنه مصرف تغییر می کند ضمن اینکه سال به دو بخش هفت ماه نخست و پنج ماه دوم تقسیم شده است و هر یک نرخ خاص خود را دارد.

قبضهای بالای 500 هزار ریال قسط بندی می شود / عدم پرداخت موجب قطعی گاز

وی در خصوص قبضهای با مبلغ بالا نیز گفت: افرادی که دارای قبضهای بالای 500 هزار ریال هستند می توانند با مراجعه به شکرت گاز قبض را قسط بندی کنند و در اقساط دو تا سه ماه چرداخت کنند.

وی با اشاره به تعیین مهلت پرداخت قبضها گفت: مشترکان باید در تاریخ مشخص شده نسبت به پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت با قطعی گاز مواجه می شوند.

وی ادامه داد: هم اکنون 12 دامنه مصرف برای مشترکان تعیین شده و در صورت افزایش مصرف نرخ بصورت پلکانی محاسبه می شود.