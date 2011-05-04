به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس در این بیانیه آورده است: "به اطلاع امت حزب الله و ولایت مدار و کلیه دانشگاهیان عزیز و متعهد می رساند، هر از چندگاهی حرکتی موهن و نابخردانه باعث برهم زدن آرامش و طرح مسایل سخیف و حاشیه ای در مقابل جهت گیری ها و حرکت های اساسی نظام اسلامی خصوصاً در عرصه های فرهنگی، علمی و فناوری می شود."

این بیانیه می افزاید: "اقدام زشت و توهین آمیز یک مدرس پیمانی اخراجی دانشگاه تربیت مدرس در سوء استفاده از عنوان دانشگاه تربیت مدرس و به کارگیری نام مقدس حضرت بقیة الله الاعظم مهدی موعود عج الله تعالی فرجه الشریف در ابتدای مقاله، که از جمله این رفتارهای سوء است، به شدت محکوم می گردد."

دانشگاه تربیت مدرس در اعلام وضعیت این مدرس اهانت کننده متذکر شده است: "این فرد به دلیل عدم احراز صلاحیت های علمی و عمومی در اول آذر ماه سال 1389 از دانشگاه تربیت مدرس اخراج و قرارداد پیمانی وی تمدید نشد و از آن تاریخ هیچگونه ارتباط سازمانی و استخدامی با دانشگاه ندارد."

در این بیانیه خاطرنشان شده است: "گفتنی است دانشگاه تربیت مدرس پس از چاپ و نمایه شدن مقاله از محتوای موهن آن آگاه شده است (البته این زمان پس از اخراج شدن فرد می باشد) از طرفی امکان برخورد با وی در هنگام ارسال و پذیرش مقاله بدلیل عدم اطلاع مراجع ذی صلاح در دانشگاه وجود نداشته است."

دانشگاه تربیت مدرس عملکرد این دانشگاه در دفاع از ارزش های اسلامی و مقابله قانونمند با هر گونه تفکر انحرافی و خارج از چهارچوب مبانی اسلامی در طول سالهای اخیر را درخشان دانسته و تاکید کرده است: "این دانشگاه با حرکت در مسیر تولید علم و فتح قله های فناوری، اهداف عالی خود را در تحقق آرمان های ارزشی و الهی مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دانسته، ترویج و تبلیغ نظرات مرجعیت اصیل شیعه را در عمل به منصه ظهور رسانده است."

در این بیانیه با تاکید بر اینکه هر گونه تفکر خرافی، متحجرانه و هتاک که تناسبی با مبانی و دیدگاه های فقهی و اصولی برگرفته از حوزه های معزز علمیه نداشته باشد، در تمامی عرصه های دانشگاه مطرود و محکوم است، خاطرنشان شده است: "توجه به آموزه های اصیل اسلامی و فقه جواهری که توسط روحانیت انقلابی و اصیل و در رأس آنها ولی فقیه و مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی ارائه می شود بزرگترین هدف فرهنگی این دانشگاه در تمامی زمینه ها قلمداد می شود."

دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرده است: "طرح هرگونه مسئله سخیف و سوء استفاده از هر موضوع نامربوط و موهنی که جهت ایجاد فضای مسموم علیه دانشگاه مطرح می شود، تنها خواسته دشمنان نظام جمهوری اسلامی است و بر کلیه اساتید متعهد و ارزشی است که صحنه مقدس دانشگاه را از این آلودگی ها پاک نگه داشته و در مقابل هر گونه بهره برداری سوء از نام دانشگاه تربیت مدرس به شدت برخورد نمایند."