- تلفن اشتباه یکی از نزدیکان بن لادن در یافتن او به آمریکا کمک کرده است.

- شگفتی ساکنان منطقه "ابوت آباد" از حضور بن لادن در همسایگی خود.

- شب گذشته صدای سه انفجار در طرابلس شنیده شد.

- پرتغال برای دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول به توافق رسیده است.

- اعتراض نهادهای حوق بشر جهانی به بازداشت و محاکمه کادر درمانی در بحرین همچنان ادامه دارد.

- اختلافات بین آمریکا و پاکستان پس از کشته شدن بن لادن/ واشنگتن به اسلام آباد به عنوان یک شریک مطمئن برای مبارزه با تروریسم دیگر اعتمادی ندارد.

- آمریکا درصدد تحریم بانک بیشتری به علت ارتباط با مبادلات تجاری با ایران هست.

- منابع خبری از کمبود شدید مواد غذایی و دارو در مصراته خبر می دهند.

- کشته شدن تعدادی از افراد قبایلی در سودان.

- علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران خواستار پیگیری سرنوشت "دوروتی پروز" خبرنگار ایرانی تبار شبکه الجزیره از سوی بشار اسد در سوریه شد.

- تعداد ساکنان جهان در ماه اکتبر 2011 از مرز 7 میلیارد فراتر رفت.

- رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار ادامه حضور تعدادی از نیروهای این کشور درعراق حتی پس از عقب نشینی کامل از این کشور شدند.

- شبکه سی ان ان در گزارشی اعلام کرد که بن لادن به تنهایی 2 تریلیون و پانصد میلیارد دلار به آمریکا زیان زده است.