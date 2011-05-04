- تلفن اشتباه یکی از نزدیکان بن لادن در یافتن او به آمریکا کمک کرده است.
- شگفتی ساکنان منطقه "ابوت آباد" از حضور بن لادن در همسایگی خود.
- شب گذشته صدای سه انفجار در طرابلس شنیده شد.
- پرتغال برای دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول به توافق رسیده است.
- اعتراض نهادهای حوق بشر جهانی به بازداشت و محاکمه کادر درمانی در بحرین همچنان ادامه دارد.
- اختلافات بین آمریکا و پاکستان پس از کشته شدن بن لادن/ واشنگتن به اسلام آباد به عنوان یک شریک مطمئن برای مبارزه با تروریسم دیگر اعتمادی ندارد.
- آمریکا درصدد تحریم بانک بیشتری به علت ارتباط با مبادلات تجاری با ایران هست.
- منابع خبری از کمبود شدید مواد غذایی و دارو در مصراته خبر می دهند.
- کشته شدن تعدادی از افراد قبایلی در سودان.
- علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران خواستار پیگیری سرنوشت "دوروتی پروز" خبرنگار ایرانی تبار شبکه الجزیره از سوی بشار اسد در سوریه شد.
- تعداد ساکنان جهان در ماه اکتبر 2011 از مرز 7 میلیارد فراتر رفت.
- رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار ادامه حضور تعدادی از نیروهای این کشور درعراق حتی پس از عقب نشینی کامل از این کشور شدند.
- شبکه سی ان ان در گزارشی اعلام کرد که بن لادن به تنهایی 2 تریلیون و پانصد میلیارد دلار به آمریکا زیان زده است.
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