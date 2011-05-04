شهرداری بجنورد در جذب نیرو سلیقه ای عمل می کند

رضا فیروزه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: شهرداری باید با توجه به نیازهای خود اقدام به جذب نیروهای انسانی کند و در استخدام نیروهای خود سلیقه ای عمل نکند.

وی از بدنه ضعیف کارشناسی شهرداری بجنورد نیز انتقاد کرد وتصریح کرد: این کارشناسان باید بر اساس نیاز و متناسب با با نیازهای شهرداری بجنورد انتخاب شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد از دعوت به همکاری شهرداری بجنورد از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های حسابداری، عمران، شهرسازی، معماری و کامپیوتر نیز خبر داد.

فیروزه ای افزود: این افراد بدون آزمون پذیرش می شوند و گزینش آنها همانند روال اداری سایر سازمانها صورت می گیرد.