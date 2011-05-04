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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۲۹

به دبیری کثیریان/

پنجمین جشن منتقدان سینمایی 8 خرداد برگزار می‌شود

پنجمین جشن منتقدان سینمایی 8 خرداد برگزار می‌شود

پنجمین جشن منتقدان 8 خردادماه به دبیری کیوان کثیریان در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشن منتقدان با محوریت اهدا جوایز منتخبان داوران انجمن در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر و تقدیر از منتقدان پیشکسوت و هنرمندان، برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش، شورای مرکزی انجمن در آخرین جلسه خود، بار دیگر کیوان کثیریان را به دبیری این جشن برگزید.کثیریان هم اکنون عضو شورای مرکزی ومسئول کمیته فرهنگی انجمن است.وی دبیر جشن چهارم منتقدان و عضو شورای برگزاری جشن‌های اول تا سوم بوده است.

شایان ذکر است از این پس جشن منتقدان و جشنواره مطبوعات سینمایی در دو زمان متفاوت برگزار می‌شوند و سومین جشنواره مطبوعات سینمایی - که مهلت ارسال آثار آن تا آخر اردیبهشت ادامه دارد - در نیمه دوم سال برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1304456

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