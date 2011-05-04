به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری و در هر جلسه شورای فرهنگ عمومی یک مسئله مهم در دستور کار قرار می گیرد و کمیته های تخصصی برای بررسی این موضوع و انجام تصمیمات مختلف در این بخش تشکیل می شوند.

وی عنوان کرد: با توجه به مصوبه شورا در جلسه گذشته، موضوع مقابله با بدحجابی در استان کردستان به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار جلسه شورا قرار گرفت و کمیته تخصصی در این حوزه با مشارکت دستگاه های دولتی تشکیل و در جلسات مختلف کارشناسی مسائل مربوط به این پدیده مخرب در استان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان داشت: بر اساس بررسی های صورت گرفته هفت محور به عنوان راهکارهای مقابله با پدیده بدحجابی در استان کردستان مطرح و مصوب شده است که تمام دستگاه های مسئول در راستای این هفت محور برنامه های مختلفی را اجرا کنند.

میمنت آبادی گفت: تقویت مبانی دینی، استفاده از روش های فرهنگی و هنری و ابزار روز، برخورد اقناعی با جوانان و پرهیز از جبر و خشونت، برنامه ریزی در خصوص مشارکت والدین و خانواده ها، ایجاد تنوع در مدل ها و رنگ های پوشش و حجاب اسلامی، بهره گیری از لباس های محلی و بومی و تصویب قوانین شفاف و صدور دستورالعمل های اجرایی از جمله راهکارهای اصولی و عملی کاهش بدحجابی در جامعه به شمار می رود.

وی در پایان خواستار مشارکت و حضور فعالتر دستگاه های دولتی در کمیته های زیرمجموعه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان شد و خاطرنشان کرد: دستگاه ها و سازمان های دولتی با مشارکت فعال خود می توانند برای ارائه راهکارهای عملی برای رسیدن به نتایج بهتر در خصوص موضوعات مطرح شده در شورای فرهنگ عمومی کمک کنند.

در این جلسه همچنین راهکارهای مختلف برای برخورد و مقابله با پدیده بدحجابی در استان کردستان مطرح و با بحث و بررسی های مختلف 22 بند مصوبه در این بخش به تصویب رسید.