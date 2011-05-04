به گزارش خبرنگار مهر در همدان، شیخ عزیز حسن در همایش خیزش‌ ملت‌ها، بیداری اسلامی و افول امپریالیسم در دانشگاه بوعلی سینا همدان اظهار داشت: تأثیر انقلاب اسلامی ایران در جهان غیر قابل انکار است.

وی گفت: اسلام پایه‌های حکومتهای مستبد دنیا را دچار تزلزل می‌کند و ریشه ظلم و ستم را خواهد کند.

شیخ عزیز حسن گفت: ویژگی کشور بحرین نسبت به سایر کشورهای عربی وجود شیعیان در این منطقه است به طوری که بیشتر مردم اهل تشیع هستند.

نماینده طلاب بحرین در ایران با اشاره به سخت‌گیری‌ها بر ضد شیعیان خاطرنشان کرد: عدم حضور شیعیان در نهادهای رسمی و مهم حکومتی از حربه‌های غرب علیه مردم این کشور است.

وی با بیان اینکه 90 درصد از نیروی انسانی ارتش بحرین غیر بومی هستند، گفت: این درحالیست که حضور شیعیان در دستگاه‌های حکومتی و ارتش 10 درصد است.

وی با اشاره به اینکه اعتراضات در کشور بحرین نسبت به گذشته با شور بیشتری ادامه پیدا کرده است، گفت: تمام تلاش حکومت دیکتاتور بحرین با کمک ایادی غرب و دولت آل سعود سرکوب کردن تظاهرات مردمی است.

نماینده طلاب بحرین در ایران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص حوادث خاورمیانه گفت: سخنرانی رهبر ایران اسلامی به خیزش‌ها و قیام‌های مردم بحرین جهت داد.

شایان ذکر است: همایش ملت‌ها، بیداری اسلامی و افول امپریالیسم از 11 اردیبهشت ماه در دانشگاه بوعلی سینا آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.