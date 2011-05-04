پخش 1300 ساعت برنامه برای ترویج حجاب در شبکه استانی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رضا علی نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان، اظهار داشت: شبکه استانی کردستان در دو بخش رادیو و سیما در سال گذشته بالغ بر هزار و 300 ساعت برنامه را در حوزه های مختلف مرتبط با موضوع حجاب و عفاف تهیه و پخش کرده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته 68 ساعت در رادیو و 30 ساعت در سیما با موضوع ترویج حجاب، 53 ساعت در رادیو و 60 ساعت در سیما با موضوع برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، 35 ساعت در رادیو و 20 ساعت در سیما با موضوع تحکیم بنیان خانواده و 282 ساعت در رادیو و 111 ساعت در سیما با موضوع ترویج مسائل دینی و مذهبی تهیه و پخش شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان بیان داشت: همچنین در سال گذشته 260 ساعت برنامه سازی در رادیو و 67 ساعت در سیما با موضوع اخلاق، 265 ساعت در رادیو و 59 ساعت در سیما با موضوع آگاهی بخش و در نهایت 204 ساعت در رادیو و 59 ساعت در سیما با موضوع امید بخشی به نسل جوان در شبکه استانی مرکز کردستان پخش شده است.

علی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شان شورای فرهنگ عمومی در راستای سیاست گذاری در حوزه های مختلف خاطرنشان کرد: شورای فرهنگ عمومی باید از ورود به مسائل اجرایی به جد پرهیز کند و بیشتر به دنبال سیاست گذاری های کلی و محوری برای دستگاه های و سازمان های دولتی باشد.

وی در پایان از آمادگی شبکه استانی سیمای مرکز کردستان برای حضور و مشارکت بیشتر در حوزه های مختلف فرهنگی و اطلاع رسانی در استان شد و گفت: شبکه استانی در راستای اهداف و برنامه های رسانه ملی آمادگی همکاری و مشارکت بیشتر در این حوزه است.

در این جلسه همچنین راهکارهای مختلف برای برخورد و مقابله با پدیده بدحجابی در استان کردستان مطرح و با بحث و بررسی های مختلف 22 بند مصوبه در این بخش به تصویب رسید.