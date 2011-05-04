سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بر اساس ضوابط ابلاغ شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها، گروه های آموزشی که به منظور به کارگیری استادان بازنشسته احساس نیاز می کنند یا حضور آنان را ضروری می بینند، طی نامه ای از طریق معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، درخواست خود را به رئیس دانشگاه مطرح می کنند.

وی افزود: درخواست گروه های آموزشی از طریق نامه ای با امضای رئیس دانشگاه تهران، برای وزیر علوم ارسال می شود.



معاون دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: طبق ضوابط وزارت علوم، هر استاد بازنشسته می تواند تا 10 واحد درسی را تدریس کند.



معاون دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: البته دانشگاه تهران تنها از حضور استادانی که در مرتبه دانشیاری و یا استادی هستند، بهره مند می شود، اما در برخی موارد و رشته های خاص، مثل برخی رشته های هنری مجوز حضور استادانی با مرتبه استادیاری نیز از وزارت علوم، دریافت کردیم.



قمصری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص نحوه تکریم استادان در دانشگاه تهران، تاکید کرد: تکریم استادان در دانشگاه تهران در طول سالها صورت می گرفته و ادامه دارد و در قالب ارج نهادن به زحمات استادان که پایه گذار اصلی دانشگاه به شمار می آیند، تعریف می شود.



وی با بیان اینکه همه برنامه های دانشگاه تهران حول محور استادان است، افزود: تکریم استادان دانشگاه تهران به عنوان یک فرهنگ نهادینه شده و به صورت نوعی نگاه و بینش، هر ساله صورت می گیرد و گرنه دانشگاه چیزی جز خشت و گل نیست.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، به نماد کرامت استادان نیز اشاره کرد و گفت: بهره گیری از خرد جمعی استادان دانشگاه تهران حتی در حوزه های مدیریتی نمادی از کرامت و ارج نهادن به استادان است.

وی اضافه کرد: همین که دانشجو وظیفه دانشجویی خود را انجام می دهد، بیشترین پاداشی است که به معلم داده می شود این امر به عنوان یک فرهنگ در بدنه دانشجویی تزریق می شود تا حق زحمات استادان را ادا کنیم.