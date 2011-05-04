سه هزار مجتمع آموزشی شهری در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش در مراسم قدردانی از معلمان آموزش و پرورش گفت: در این طرح تمامی مدارسی که به لحاظ جنسیت همخوانی داشته باشند با مدیریت واحد اداره خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی مجتمع های شهری در راستای عدالت آموزشی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: در حاشیه شهرها و مناطقی که از تمام امکانات آموزشی برخوردار نیستند، از طریق مجتمع های آموزشی ضمن ارائه خدمات بهتر برای تحصیل دانش آموزان، کمبودهای امکانات آموزشی نیز جبران می شود.

سحرخیز افزود: یکی از سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش برای بزرگ شدن مدارس افزایش مجتمع ‌های شهری است.

وی گفت: اگر مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در کنار هم قرار گیرند شرایطی فراهم می‌شود تا دانش آموزان از دوران ابتدایی تا دبیرستان با یک مدیریت سر و کار داشته و تمام دوره تحصیلی را به صورت پیوسته رصد کنند.

در سال جاری دانشگاه فرهنگیان دانشجو می پذیرد

وی از تاسیس دانشگاه ویژه فرهنگیان در سراسر کشور خبر داد و افزود: امسال این دانشگاه در مقطع کارشناسی در دو گروه خواهران و برادران دانشجو می پذیرد.

وی گفت: با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از امسال همه دانشگاه های تربیت معلم که پیش از این زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کردند، تحت نظارت آموزش و پرورش قرار خواهند گرفت.

سحرخیز در نظر گرفتن مربی پرورشی برای همه مدارس و توجه به امور رفاهی معلمان را از برنامه های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید اعلام کرد.

مدارس کشور سرانه جدید دریافت می کنند

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش درباره تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر نظام آموزشی نیز گفت: برای جلوگیری از هرگونه تاثیر منفی این قانون، معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش سرانه ای را برای کمک به مدارس در نظر گرفته است.

سحرخیز افزود: مدیران مدارس هم باید با صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع موجود برای بهتر اجرا شدن این قانون تلاش کنند.

وی در ادامه، اجرایی شدن نظام جدید آموزش را مستلزم تعیین تکلیف سند ملی آموزش و پرورش در مراجع قانونی و تصویب سند برنامه درس ملی در شورای عالی آموزش و پرورش دانست و گفت: از سال تحصیلی جدید کلاس های آموزشی دانش آموزان دوره ابتدایی به نوبت صبح منتقل می شود.

سحرخیز گنجاندن دروس فنی و حرفه ای در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی را از برنامه های وزارت آموزش و پرورش برای اجرایی شدن مهارت آموزی رشته های نظری بیان کرد و اظهار داشت: طرح مهارت آموزی دانش آموزان رشته های نظری نیز در سال تحصیلی آینده در تمام دبیرستانهای کشور اجرا می شود.

یک هزار میلیارد تومان صرف نوسازی مدارس می شود

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسامی نیز از اختصاص هزار میلیارد تومان برای نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور خبر داد.

محمد مهدی مفتح افزود: در بودجه پیشنهادی دولت مبلغ 780 میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شد که این رقم در کمیسیون تلفیق به یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم رزن در مجلس گفت: در برنامه چهارم توسعه اعتبارات قابل توجهی برای مقاوم‌سازی مدارس کشور به تصویب مجلس رسیده بود که به طور کامل جذب نشد.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم اجازه استفاده از حساب ذخیره ارزی برای مقاوم‌سازی مدارس داده شده است، گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی 20 درصد بودجه سازمان تربیت بدنی به مدارس اختصاص می یابد.