به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فردین صادق ایوبی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان، اظهار داشت: غرب برای تسلط خود بر جوامع مختلف به دنبال صادر کردن فرهنگ بیگانه است و یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این پدیده مخرب بهره گرفتن از توانمندی های بومی در هر منطقه و کشور است.

وی عنوان کرد: پدیده بدحجابی که البته امروز در سراسر کشور به صورت کم و زیاد مشاهده می شود یکی از شیوه های فرهنگ غربی برای تسلط بر جوامع است که باید برای مقابله با این پدیده مخرب از توانمندی ها و ویژگی های فرهنگ بومی و محلی هر منطقه از کشور بهره برداری شود.

این استاد دانشگاه بهره گرفتن از لباس محلی و بومی در استان کردستان و ترویج استفاده مردم از لباس کردی را یکی از بهترین شیوه ها برای مقابله با این پدیده دانست و گفت: در آثار هنری به جایی مانده از دوران پیش از اسلام در کشور ایران هیچ گونه نشانی از بدحجابی دیده نمی شود و وضعیت امروز در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که یک انقلاب کاملا فرهنگی بود تا حدودی نگران کننده و مایه تاسف است.

وی برخورد با تمدن غربی را نیازمند آگاهی دانست و بیان داشت: ما باید در مقابل این فرهنگ وارداتی و نفی آن پرسش های اساسی را مطرح کنیم نه اینکه به صورت کاملا سطحی به دنبال مقابله با فرهنگی برویم که با بهره گرفتن از توان رسانه های مختلف جمعی به دنبال تسط بر جهان است.

صادق ایوبی در پایان سخنان خود خواستار توجه بیشتر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان به سیاست گذاری در مقوله های مختلف فرهنگی شد و خاطرنشان کرد: شورای فرهنگ عمومی نباید در مسائل اجرایی ورود پیدا کند بلکه به جای آن باید سیاست گذاری کند تا سایر مجموعه های دولتی و خصوصی در مسیرهای تعیین شده حرکت کنند.

در این جلسه همچنین راهکارهای مختلف برای برخورد و مقابله با پدیده بدحجابی در استان کردستان مطرح و با بحث و بررسی های مختلف 22 بند مصوبه در این بخش به تصویب رسید.